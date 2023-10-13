以巴衝突｜拒稱哈馬斯為「恐怖份子」　英國防相斥BBC「近乎可恥」

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）最近打得不可開交，鄰國敘利亞、埃及等國接連捲入其中，全球矚目。不過英媒《BBC》至今仍稱哈瑪斯為「武裝份子」，引起討論。
「這是個法律事實的問題」
英國《每日電訊報》（Daily Mail）報道，英國4名資深律師指責《BBC》拒稱哈馬斯為恐怖份子，他們和英國政治團體「以色列保守黨之友」（Conservative Friends of Israel）名譽主席波拉克（Stuart Polak）都認為，《BBC》採取了「更有同情心的措辭」描述哈馬斯，無法表現其公正性，並稱哈馬斯在英國毫無疑問就是恐怖組織：「這不是辯論或討論的問題，這是個法律事實的問題」。
因此，他們要求英國通訊管理局（Ofcom）調查《BBC》。指控人也表示，《BBC》此時立場似乎偏袒恐怖主義者：「如果《BBC》只是拒絕在以色列的事件中使用『恐怖份子』一詞形容哈瑪斯，這也進一步證明《BBC》的偏袒行為。」英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）也指責《BBC》，此舉「近乎可恥」（verging on disgraceful）。
BBC：展示事實讓觀眾做決定
不過《BBC》有自己的看法，《BBC》發言人表示，他們對於用字遣詞的使用上一直都非常認真看待。
《BBC》資深駐外記者辛普森（John Simpson）指出，使用「恐怖份子」一詞稱呼某個對象，代表已選擇特定立場，但他們的職責是向觀眾展示事實，並讓觀眾做出自己的決定，而非告訴觀眾「誰是好人、誰是壞人」。如果英國或他國政府譴責哈瑪斯為恐怖組織時，他們也會如實引用原文，不會因此受到影響。
該媒體在一份回應此事的文件中也寫到，報道時必須保持客觀、冷靜，不容許使用情緒用語。
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