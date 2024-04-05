以巴衝突｜拜登警告內塔尼亞胡：美援以色列政策或改變

美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡星期四通電話半小時，是慈善組織「世界中央廚房」七名工作人員周一遭以軍空襲死亡後，兩人首次直接對話。拜登促請以色列採取措施，保護加沙平民及國際救援人員的安全，否則美國可能會改變對以色列的政策。白宮沒明確指出美國改變政策的內容。外電報道或涉及對以色列的軍售，以及在國際舞台上的外交支持。

白宮發聲明指，拜登表明以軍襲擊人道主義工作人員的行為以及加沙地帶，整體人道主義形勢不可接受；以色列需要公布並執行一系列具體措施，減少軍事行動對加沙平民的傷害，保障運送援助物資工作人員的安全；華府將評估以色列根據措施並採取行動的情況，制定與加沙相關的政策。