以巴衝突｜王毅與布林肯通話籲召開國際和會　稱巴勒斯坦建國才可根治問題

以巴戰爭升溫，各國也陸續出現相關衝突事件，中國外交部長王毅14日與美國務卿布林肯通話，王毅提出讓巴勒斯坦獨立建國，讓阿拉伯、以色列2個民族和解，才能達成中東世界和平。

反對一切傷害平民的行為

中國外交部14日晚間公開王毅與布林肯（Antony Blinken）通話內容，王毅表示，中方反對一切傷害平民的行為，並譴責一切違反《國際法》的作法，傷害無辜平民不能作為維護自身安全代價，以暴制暴只會造成惡性循環。當務之急應是盡快停火，阻止人道主義災難惡化，並在聯合國凝聚國際共識，讓聯合國安理會發揮應有作用。

王毅強調，要從根本解決以巴問題，應該落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。若阿拉伯和以色列無法達成民族和解，中東和平也難以實現。為此，中方呼籲盡快召開國際和會，推動達成共識。