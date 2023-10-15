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國際
2023-10-15 11:15:15

以巴衝突｜王毅與布林肯通話籲召開國際和會　稱巴勒斯坦建國才可根治問題

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

以巴戰爭升溫，各國也陸續出現相關衝突事件，中國外交部長王毅14日與美國務卿布林肯通話，王毅提出讓巴勒斯坦獨立建國，讓阿拉伯、以色列2個民族和解，才能達成中東世界和平。

反對一切傷害平民的行為

中國外交部14日晚間公開王毅與布林肯（Antony Blinken）通話內容，王毅表示，中方反對一切傷害平民的行為，並譴責一切違反《國際法》的作法，傷害無辜平民不能作為維護自身安全代價，以暴制暴只會造成惡性循環。當務之急應是盡快停火，阻止人道主義災難惡化，並在聯合國凝聚國際共識，讓聯合國安理會發揮應有作用。

王毅強調，要從根本解決以巴問題，應該落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。若阿拉伯和以色列無法達成民族和解，中東和平也難以實現。為此，中方呼籲盡快召開國際和會，推動達成共識。

中國外交部長王毅14日提出北京對以巴問題的看法，讓巴勒斯坦獨立建國才是根本解決方法。（圖／美聯社）

美方：支持「兩國方案」

布林肯日前才訪問約旦、卡塔爾、巴林和沙特阿拉伯等4個中東國家，他在電話裏也向王毅提到訪問中東的狀況，和美國政府當前的立場。布林肯說，美方支持以「兩國方案」解決現在的以巴問題，也願意和中方加強溝通協調，同時支持聯合國緩解局勢、提供人道救援。

此外，王毅還提到中美雙方最近的一系列高層接觸活動，讓雙方關係止跌企穩，盼美方和中方相向而行，並尊重中方核心利益，推動中美關係回到穩定發展軌道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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