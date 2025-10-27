以巴衝突｜約旦國王稱國際聯合部隊不願執行加沙和平任務

約旦國王阿卜杜拉二世`（King Abdullah II）在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，對於美國總統特朗普（Donald Trump）的停火計劃中，由阿拉伯及國際軍隊進駐加沙，並要讓哈馬斯解除武裝，阿卜杜拉指，國際部隊應該會拒絕「執行」加沙的和平。

在特朗普的20點和平計劃中，要求由阿拉伯國家及國際夥伴派出維穩部隊進入加沙，並且為加沙的巴勒斯坦警察提供訓練及支援，同時會與在有關領域具豐富經驗的約旦及埃及進行諮詢，讓哈馬斯放棄武裝以及政治控制有關地區。阿卜杜拉在接受BBC訪問時表示：「在加沙的保安部隊職責是甚麼？我們希望是維持和平，因為如果是要執行和平，沒有人願意接觸這一點。」他解釋：「維持和平是你坐下來支持當地的警察部隊，不論是約旦還是埃及都會願意，不過如果是，你要我們走在加沙街頭持槍巡邏，這情況不是每個國家都不想參與。」