以巴衝突｜美國Harper's Bazaar主編斥以國封鎖加沙不人道　遭圍攻後急道歉

以巴衝突延燒至時尚圈。知名雜誌《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）美國版的主編納斯爾因譴責以色列全面封鎖加沙走廊的行動「不人道」，遭到時尚業界抨擊，更可能導致飯碗不保。她12日也在社交平台發文為其「非常欠敏感度」的言論道歉。

《紐約郵報》報道，全球知名時尚雜誌《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）主編納斯爾（Samira Nasr）10日在Instagram限時動態譴責以色列全面封鎖加沙走廊的行動。她寫道：「切斷220萬平民的水電……這是我一生中見過的最不人道的事情」。

母公司火速割席

然而，這番言論卻引發了《時尚芭莎》的母公司赫斯特國際集團（Hearst Communications, Inc.）與時尚業界人士的強烈反彈，赫斯特雜誌社總裁奇里切拉（Debi Chirichella）更譴責了納斯爾的言論：「納斯爾的觀點不代表赫斯特的價值觀，我知道它冒犯了許多同事、合作夥伴和讀者，讓人感到不安」。