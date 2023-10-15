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國際
2023-10-15 09:45:04

以巴衝突｜美國Harper's Bazaar主編斥以國封鎖加沙不人道　遭圍攻後急道歉

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以巴衝突｜美國Harper's Bazaar主編斥以國封鎖加沙不人道　遭圍攻後急道歉

以巴衝突延燒至時尚圈。知名雜誌《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）美國版的主編納斯爾因譴責以色列全面封鎖加沙走廊的行動「不人道」，遭到時尚業界抨擊，更可能導致飯碗不保。她12日也在社交平台發文為其「非常欠敏感度」的言論道歉。

《紐約郵報》報道，全球知名時尚雜誌《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）主編納斯爾（Samira Nasr）10日在Instagram限時動態譴責以色列全面封鎖加沙走廊的行動。她寫道：「切斷220萬平民的水電……這是我一生中見過的最不人道的事情」。

母公司火速割席

然而，這番言論卻引發了《時尚芭莎》的母公司赫斯特國際集團（Hearst Communications, Inc.）與時尚業界人士的強烈反彈，赫斯特雜誌社總裁奇里切拉（Debi Chirichella）更譴責了納斯爾的言論：「納斯爾的觀點不代表赫斯特的價值觀，我知道它冒犯了許多同事、合作夥伴和讀者，讓人感到不安」。

納斯爾發文道歉。（圖／翻攝Instagram@samiranasr）

對於這場風波，納斯爾12日在她的Instagram上道歉稱：「我想為我非常欠敏感度和傷人的言論，向我的朋友、同事和整個猶太社區道歉」。她強調自己並不同情「對剛殺害了數千名無辜以色列平民的恐怖組織」，並承諾向以色列的慈善團體捐贈30萬美元（約234.8萬港元）。

承諾捐30萬美元予以色列慈善團體

一名赫斯特的員工透露，一些猶太贊助商已經向赫斯特集團要求換掉納斯爾，納斯爾是「被迫道歉的」，她一直在親自與猶太員工聯繫並道歉。

據悉，納斯爾的父親是黎巴嫩人，母親則是特立尼達人（Trinidadians）。這不是納斯爾第一次對以巴問題表態。她在2021年的以巴危機時曾發文表示：「一個人不能在倡導種族平等、LGBT和婦女權利、譴責腐敗和虐待政權以及其他不公義現象的同時，卻選擇忽視對巴勒斯坦的壓迫」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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