以巴衝突｜美擬首度制裁以軍「猶太永恆營」　內塔尼亞胡：全力反對

有美國傳媒報道，華府正計劃對一支被指在約旦河西岸侵犯人權的以色列國防軍部隊「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁(資料圖片)

以巴衝突持續，有美國傳媒報道，華府正計劃對一支被指在約旦河西岸侵犯人權的以色列國防軍部隊「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁，以色列總理內塔尼亞胡周日（21日）強調會「盡我一切努力反對」。美國一直是以色列盟友，從未對以軍實施任何制裁，美國國務院拒絕置評。如果美方制裁「猶太永恆營」，以色列將不能把美方資助及武器給該營使用。以色列國防軍則稱「猶太永恆營」的行動都是根據國際法。

報道指，美國國務卿布林肯將於數日內，宣布制裁以軍「猶太永恆營」，這支部隊主要由極端東正教士兵組成，在約旦河西岸的佔領區內活動，被指針對巴勒斯坦人，2022年該營被調離西岸，目前在加沙前線。

被指侵犯巴平民人權

據指美國國務院2022年底開始調查「猶太永恆營」士兵，懷疑涉及數宗在約旦河西岸，針對巴勒斯坦平民的暴力事件，包括一名78歲的美籍巴人男子因拒絕士兵搜查而被捕，期間被戴上手銬、蒙上雙眼，留在冰冷的地上，數小時後證實死亡。

內塔尼亞胡發聲明，指在以軍戰鬥的時候，針對以軍部隊制裁是荒謬和侮辱，將採取一切手段反對。以色列戰時內閣成員甘茲亦發表聲明，指已與布林肯通話，表明若實施制裁將損害以色列在戰爭時期的合法性，做法錯誤，要求重新考慮措施。以色列國防部長加蘭特說計劃尋求阻止制裁，強調懲罰部隊會為以軍蒙上陰影，並非伙伴和盟友所為。

