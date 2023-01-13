以色帶分辨中國旅客被指歧視　日本網民回應：去年肛探檢測不是更羞辱嗎

在南韓及日本先後要求中國內地入境旅客，在入境前先接受檢測，並在抵步後分別派發黃色卡以及紅色頸帶作識別，內地媒體就指有關行為是「羞辱」而提出反對。不過在有關消息返回日本後，日本網民卻反問：「去年用肛拭測試不是更羞辱嗎？」

中國政府在周二（10日）指日本以及南韓的入境政策是歧視政策，因此停向兩國國民發放入境以及過境簽證。在本月初，南韓要求從內地抵達的旅客，需要戴上黃色的卡牌作識別，被內地網民指如把中國旅客當成罪犯，以及侵害私隱等批評。至於日本，多個傳媒引述日本的新聞，但卻把派發紅色頸繩分別，變成派「白卡」分別，但未如南韓般獲更大的反應。不過內地卻以在泰國獲得副總理以及送鮮花迎接，去比較日韓對待中國旅客的態度。

日本網民：政策也包括日本人

然而，對於有關的歧視指控，日本網民就回應指：「如果在頸掛上卡牌是屈辱，我想在去年中國對國際入境旅客要求進行肛拭檢測的屈辱程度更甚。我想中國也是一樣，這是自己國家預防感染的對策，想要入境就得接受，不喜歡就不要來日本。」也有日本人指：「如果覺得屈辱，就不要來日本居住了。在接針疫苗的地方，在入口就會向接種第一及第二針疫苗的人，派發A4大小的卡牌分別，並在接種會場內行走。」又指，其實政策是對所有從中國入境人士，當中也包括日本人。