似足《怪奇物語》大西洋驚現神秘紅光 究竟係乜？(有片)

Netflix《怪奇物語4》(Stranger Things 4)大熱，更在現實世界成真？近日有機師在大西洋上空，拍到雲層下透出多束神秘紅光，跟《怪奇物語》內的「顛倒世界」(The Upside Down)入口一模一樣。難道機師是《怪奇物語》粉絲，無聊得滯老作P圖？相信唔係。

猶如怪奇物語異世界入口

本月22日有網民上傳照片至「外國版連登」Reddit，可見雲層透出多團紅光，樓主稱照片是由機師拍下，是「他從未見過的東西」，而Twitter亦流傳短類似短片。消息隨即引發議論，有人說涉及外星人、世界末日，亦有不少人拿來跟《怪奇物語》的「顛倒世界」入口對比。

其實今次並非首次有人拍到類似景像，2014年也有機師拍到，然後嘖嘖稱奇。這現象的最合理解釋是︰為了捕漁。原來漁民會利用LED燈或「高強度氣體放電燈」(HID)吸引秋刀魚群，藉著這些「集魚燈」令水中粒子折射，使魚群以為有食物，於是結集靠近漁船，然後就被一網打盡了。紅光捕漁較常見於太平洋，但亦會用於有秋刀魚出沒的大西洋部分海域，包括加拿大東南部的聖羅倫斯灣(Gulf of Saint Lawrence)。