佐治古尼獲授法國國籍　發文反擊特朗普嘲諷

法國政府周三(2025年12月31日)表示，美國影星佐治古尼(George Clooney)和他的妻子Amal Clooney被授予法國國籍，表揚兩人傑出的表現，為法國的國際影響力和文化傳播做出了貢獻。經常被佐治古尼批評的美國總統特朗普發文嘲諷是「好消息」，並指佐治古尼是史上最差勁的政治預言家，而且法國治安不佳。佐治古尼即時發文反擊。

對於佐治古尼夫婦獲法國政府授予國籍，特朗普在其在社交平台Truth Social表示：「好消息！佐治古尼同Amal，二人是史上最差勁的政治預言家，正式成為法國公民。可悲的是，法國正深陷嚴重犯罪問題，這歸咎於當地差勁的移民政策，就如我們(美國)當年在『眼瞓鬼』拜登領導時一樣。」特朗普更舊事重提，批評佐治古尼在總統辯論後棄拜登改投賀錦麗的行為是政治投機，直指：「佐治古尼在政治方面的關注度，遠比他那寥寥數部平庸電影還要多。他根本算不上甚麼大明星，而是個總是抱怨平庸的人。」