佛州比堅尼女開P狂歡突沉船 擠上豪華遊艇甲板待救 仲拎住飲品Macbook(有片)

比堅尼女被救上小艇後拍攝下沉的遊艇(左)，有美女待救時還拿著飲品(右)。(互聯網)

報道指，當時船上正舉行泳衣派對，除了海岸警衛隊接報到場救援，其他熱心民眾也駕駛快艇趕到，協助船上的人撤離。當局指，所有乘客及船員都被安全帶回碼頭，但未說明事故原因及遊艇主人身份。

樂極忘形？美國佛羅里達州發生「養眼」沉船事故，《紐約郵報》等報道，事發於本月3日，造值400萬美元(約3,100萬港元)的豪華遊艇「Tecnomar」在邁阿密人工島「星島」(Star Island)附近海域突然下沉，32名乘客及船員瞬間擠上甲板避難，整艘船幾乎「直插」，在水中載浮載沉。

從上載到IG的現場片段可見，多名穿著比堅尼或吊帶長裙的年輕女子，站在載浮載沉的遊艇上待救，部分人穿上救生衣。另有穿著救生衣的比堅尼美女獲救對著鏡頭歡呼，興高采烈地乘搭另一小艇離開「險境」。

片段可見，一名年輕女子緊緊抓著她的蘋果Macbook在遊船上待救，前美國小姐入圍佳麗Regan Hartley抱著一瓶價值350美元(約2,712港元)的克斯阿蘇爾阿祖金龍舌蘭酒(Clase Azul Gold tequila)，背景可聽見一名男子大聲叫喊，「婦孺優先、婦孺優先」，把所有人逗笑。

儘管是沉船，但現場氣氛輕鬆，不時傳出嘻笑聲，女士們獲救後，紛紛從遠處拍攝沉沒遊艇的狀況。有網民看過影片後批評，這些人毫不在乎意外發生，只顧自拍。