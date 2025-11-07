佩洛西2027年不連任 結束近40年國會生涯 特朗普：邪惡女人退休是好事

美國民主黨籍眾議員、前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）周四（6日）宣布，不會在明年中期選舉尋求連任國會議員，決定在2027年1月結束任期後退休，為結束在國會近40年的從政生涯。 85歲的佩洛西在社交平台發布影片宣布決定，指將懷著感恩的心，期待着自己最後一年的服務。佩洛西為數十年來民主黨政壇最具影響力的人物之一，她在1987年第一次當選三藩市眾議員，時年47歲，2007年至2011年以及2019年至2023年擔任眾議院議長，是美國眾議院史上首位也是唯一一位女性議長。她在3年前第19次連任後，決定卸下民主黨眾議院領袖職位，但仍持續在民主黨內扮演關鍵角色，包括去年勸退尋求連任的時任總統拜登，改由副總統賀錦麗出戰大選，最終敗予共和黨的特朗普。

對華強硬鷹派 2022年訪台引發軒然大波 佩洛西一直關注中國人權等問題，屬對華強硬鷹派，2022年8月訪台與時任台灣地區領導人蔡英文會面，成為美國史上第二位訪台議長，引起軒然大波，北京強烈不滿和抗議，解放軍更以圍台軍演回應。 總統特朗普歡迎「政敵」佩洛西不尋求連任，形容對方「是個邪惡的女人」、「腐敗」，只關注對美國不利的事情，正迅速失去對所屬民主黨的控制，對她退休感到高興，認為對美國來說是件好事，認為她對國家來說是一個巨大的負擔；又稱其工作做得一塌糊塗，給國家造成了巨大的損失和聲譽損害，認為對方很糟糕。