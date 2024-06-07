來源不明世衛指威脅仍低 墨男染H5N2亡全球首例

世界衛生組織周三公布，墨西哥出現全球首宗人類感染H5N2禽流感的死亡個案，暫未知其感染途徑及未有人傳人，但強調目前病毒對一般人群的風險仍低。
世衛表示，59歲死者是墨西哥州(State of Mexico)居民，他於4月17日出現發燒、呼吸急促、腹瀉、作嘔及無力等症狀。4月24日送到墨西哥城的國家呼吸道疾病研究所(National Institute of Respiratory Diseases)留醫，同日因併發症死亡。5月8日，化驗結果顯示死者樣本對H5N2呈陽性，其後的進一步化驗亦得出相同結論。
當地3月有家禽爆H5N2
死者生前患有慢性腎衰竭、糖尿病和高血壓，感染H5N2前曾在墨西哥城的醫院留醫約3星期，沒有接觸家禽或其他動物記錄，暫未清楚其感染途徑。
基於在家禽種群中的毒性不同，禽流感可分為「低致病型」(LPAI)和「高致病型」(HPAI)。墨西哥西部的米卻肯州(Michoacan state)，3月曾報告有一個家庭式農場有禽鳥感染「高致病型」H5N2病毒，當時政府表示對其他農場及人類健康未構成威脅。米卻肯州毗連上述死者所住的墨西哥州，而墨西哥州本身亦有兩個地區，分別於今年3及4月錄得家禽感染「低致病型」H5N2案例，但當局稱暫未發現這些個案與患者有關。
科學家研究接觸者有否抗體
當局並稱，曾與死者有接觸的人士已接受檢測，未發現人傳人情況或其他感染個案。美國有線新聞網絡(CNN)報道，曾在醫院接觸過死者的17人，均無感染H5N2；而12名在死者寓所附近接觸過他的人士，當中7人有病徵，而化驗結果顯示他們均無患上任何品種的流感以及新冠肺炎。科學家將進一步透過驗血，查找他們體內是否帶有過去受感染後而產生的抗體。
美現3宗H5N1「牛傳人」個案
墨西哥這宗全球首例，時值美國近期錄得3宗人類感染H5N1個案，令外界格外憂心。美國自3月至今，最少有9個州份、近70個牧場出現乳牛感染H5N1個案，3人因接觸受感染牛隻而染H5N1，其中兩名患者出現紅眼症徵狀，另一人則有呼吸道感染病徵。
儘管跟墨西哥的死亡病例同屬於「H5」，但世衛強調，墨國這宗H5N2死亡案例，與美國的H5N1無關。CNN指，各地自1996年至今，共錄得約900宗人類感染H5N1病例，當中約半數不幸死亡。世衛強調，H5N2對人類威脅仍屬低水平，至今未有證據顯示有關個案出現人傳人情況。英國《衛報》指，科學界正留意禽流感病毒有否出現變化，令其更容易傳人。