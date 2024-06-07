來源不明世衛指威脅仍低 墨男染H5N2亡全球首例

世界衛生組織周三公布，墨西哥出現全球首宗人類感染H5N2禽流感的死亡個案，暫未知其感染途徑及未有人傳人，但強調目前病毒對一般人群的風險仍低。

世衛表示，59歲死者是墨西哥州(State of Mexico)居民，他於4月17日出現發燒、呼吸急促、腹瀉、作嘔及無力等症狀。4月24日送到墨西哥城的國家呼吸道疾病研究所(National Institute of Respiratory Diseases)留醫，同日因併發症死亡。5月8日，化驗結果顯示死者樣本對H5N2呈陽性，其後的進一步化驗亦得出相同結論。

當地3月有家禽爆H5N2

死者生前患有慢性腎衰竭、糖尿病和高血壓，感染H5N2前曾在墨西哥城的醫院留醫約3星期，沒有接觸家禽或其他動物記錄，暫未清楚其感染途徑。