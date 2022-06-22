俄和平獎得主拍賣獎牌助烏國兒童 1億美元天價成交

為幫助遭戰火蹂躪、流離失所的烏克蘭兒童，去年諾貝爾和平獎得主之一、俄羅斯反政府獨立傳媒人穆拉托夫(Dmitry Muratov)，在周一的世界難民日拍賣其和平獎獎牌，最終以1.035億美元(約8.073億港元)天價成交，刷新諾貝爾獎牌的拍賣紀錄。穆拉托夫將款項全數捐給聯合國兒童基金會(UNICEF)一項對烏國兒童的援助計劃，並表示「沒有預計拍賣價如此高」。

穆拉托夫親身出席紐約的拍賣會，表示「今天是世界難民日，並非節日，而是團結共度難關的一天。」拍賣初時最高叫價為70多萬美元(約546萬港元)，其後競投激烈，經過多輪叫價，終以1.035億美元成交，由匿名買家投得，最後一口價比之前的高出數千萬美元，似乎志在必得，拍賣行指結果令人驚訝。此前的紀錄是，1962年共同發現DNA結構而獲得醫學獎的沃森(James Watson)，於2014年拍賣其獎牌，以476萬美元(約3,712萬港元)成交。