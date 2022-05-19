俄女食完三文魚抱熊B合照　被狠狠咬面(有片)

遊客每當去到動物園，看著大大小小不同的可愛動物，都會不其然放下戒心，就如以下這名俄羅斯女子，她早前到公園遊玩，付款與一隻毛耷耷的可愛小熊合照，小熊的萌樣令女子心軟，小熊對她又錫又舔，完全將她的戒心溶掉，詎料小熊突然一口狠狠咬她的面導致受傷，原因竟然是她有魚腥味。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，俄羅斯女子Madina早前和姊妹到Grozny市公園遊玩，看見付費能與一隻小熊合照和玩，Madina就決定付款，更由她的姊妹拍下片段，網上影片顯示，開始時Madina與小熊的確玩得很開心，Madina抱著小熊，小熊亦湊近她又錫又舔，詎料小熊突然直接狠狠向Madina的下巴咬下去，Madina大驚，為她拍片的姊妹亦立即終止拍攝上前協助。

事主被怪激嬲小熊 幸影片拍下受襲過程

報道指，隨後在其他公園遊客的協助下叫來救護車，Madina被送往醫院接受破傷風與瘋狗症針，幸好不會留下永久損傷。Madina推測小熊咬她的原因，是因為她之前吃過三文魚沙律，小熊很可能聞到三文魚的腥味，心情興奮加上肚子餓了，就把她的嘴部和下巴當作食物狠咬，她說：「很可憐的孩子，一是餓壞了，才會一直黏著我的下巴，我試過想移開牠，但不夠力氣，最後發生那意外。」

Madina的姊妹對小熊飼主的態度顯得相當氣憤。Madina的姊妹說，那小熊的飼主竟然責怪Madina激怒小熊，幸好影片清楚可見，是小熊肚餓才去攻擊Madina。