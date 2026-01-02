俄烏戰爭｜俄國防部：已將烏無人機襲普京官邸資料交美方(有片)

俄羅斯國防部表示，已成功解碼一架幾天前被擊落烏克蘭無人機的任務數據，確認攻擊目標是總統普京的官邸，相關資料會交給美國方面。不過，有傳媒報道，美國國家安全官員已經確定，烏克蘭在最近的無人機襲擊中並未針對俄羅斯總統普京或其官邸。美國總統特朗普亦似乎淡化了俄方所指無人機襲擊未遂的說法

俄國防部於1日在社交媒體發布消息指，2025年12月29日淩晨，俄方在俄西北部諾夫哥羅德州上空擊落多架烏方無人機，又發放影片顯示雪地上有一架已損毀的無人機。特勤人員從其中一架無人機的導航系統裝置內，成功提取了包含飛行任務信息的數據文件。數據解碼結果顯示，這架無人機的最終攻擊目標是位於諾夫哥羅德州(Novgorod)普京官邸的一處設施。烏方一直否認襲擊普京官邸，批評俄方的說法純屬捏造，意在破壞烏方與美方團隊合作的成果，並為繼續襲擊烏克蘭制造藉口。美國傳媒指無法確認俄方影片的拍攝日期及地點。