熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2026-01-02 10:38:00

俄烏戰爭｜俄國防部：已將烏無人機襲普京官邸資料交美方(有片)

分享：
俄烏戰爭，俄國防部：已將烏無人機襲普京官邸資料交美方。(AP)

俄烏戰爭，俄國防部：已將烏無人機襲普京官邸資料交美方。(AP)

俄羅斯國防部表示，已成功解碼一架幾天前被擊落烏克蘭無人機的任務數據，確認攻擊目標是總統普京的官邸，相關資料會交給美國方面。不過，有傳媒報道，美國國家安全官員已經確定，烏克蘭在最近的無人機襲擊中並未針對俄羅斯總統普京或其官邸。美國總統特朗普亦似乎淡化了俄方所指無人機襲擊未遂的說法

俄國防部於1日在社交媒體發布消息指，20251229日淩晨，俄方在俄西北部諾夫哥羅德州上空擊落多架烏方無人機，又發放影片顯示雪地上有一架已損毀的無人機。特勤人員從其中一架無人機的導航系統裝置內，成功提取了包含飛行任務信息的數據文件。數據解碼結果顯示，這架無人機的最終攻擊目標是位於諾夫哥羅德州(Novgorod)普京官邸的一處設施。烏方一直否認襲擊普京官邸，批評俄方的說法純屬捏造，意在破壞烏方與美方團隊合作的成果，並為繼續襲擊烏克蘭制造藉口。美國傳媒指無法確認俄方影片的拍攝日期及地點。

adblk5
俄國防部稱，烏方無人機的最終攻擊目標是位於諾夫哥羅德州(Novgorod)普京官邸的一處設施。(AP) 特朗普轉發社論「俄羅斯才是和平的絆腳石」。(2025年8月15日。白宮圖片)

特朗普轉發社論「俄羅斯才是和平的絆腳石」

俄羅斯國防部1231日曾公布一段含有無人機殘骸橫置在雪地上的影片，聲稱這架無人機襲擊普京官邸。華爾街日報同日報道，美國國家安全官員已經確定，烏克蘭在最近的無人機襲擊中並未針對俄羅斯總統普京或其官邸。中情局局長John Ratcliffe已於即日向特朗普彙報了這一評估結果。中情局拒絕置評。曾經指對普京官邸受襲事件感到憤怒的特朗普，亦似乎淡化了俄方所指無人機襲擊未遂的說法，他在其社媒平台Truth Social上轉發了一篇《紐約郵報》的社論鏈接，該社論斷言烏克蘭的襲擊很可能並未發生，並分享了社論標題「普京的襲擊『咆哮』表明，俄羅斯才是和平的絆腳石」。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad