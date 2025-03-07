俄烏戰爭｜白俄邀美俄烏赴明斯克談判　俄羅斯贊同

俄羅斯的主要盟友、白俄羅斯總統盧卡申科近日提議俄羅斯、烏克蘭、美國到白俄羅斯境內進行會談，以實現俄烏和平。對此，克里姆林宮5日回應稱，白俄羅斯首都明斯克可能是舉辦俄、烏、美三邊會談的最佳地點。 綜合多家外媒報道，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2月在接受 美國博客 納弗爾 （ Mario Nawfal ） 的採訪時，稱讚美國總統特朗普（Donald Trump）渴望終結俄烏戰爭的態度，並暗示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已準備好實現和平，提議俄、烏、美三國領導人仿照2015年前後的做法到白俄羅斯談判。

很多烏克蘭人撐澤連斯基 據白俄羅斯國有通訊社引述盧卡申科的話說：「現在沒有必要向澤連斯基施壓⋯⋯我們需要說服澤連斯基並與其達成協議，因為烏克蘭社會很大一部分人支持澤連斯基。」 盧卡申科 補充道：「 如果想就來吧，這裏很近，從白俄羅斯邊境到基輔只有200公里。 我們將平靜地達成協議，不會大吵大鬧。 」 他也喊話特朗普接受這一提議：「告訴特朗普，如果你想達成協議，我和普京、澤連斯基在這裏等他。我們會坐下來冷靜地達成協議。」

🚨🇧🇾EXCLUSIVE INTERVIEW: PUTIN’S #1 ALLY REVEALS ALL!



In a world first, Belarus’ President Lukashenko talks about what REALLY led to the war, his private discussions with Putin, how close we got to a nuclear war, and major new revelations on how he stopped a Russian coup!



This… https://t.co/m2mThHp72M pic.twitter.com/7qaUoFgzZI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2025

2015年簽訂明斯克協議 對於盧卡申科提議三國領導人到明斯克和談的提議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日做出積極回應。據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報道，培斯科夫在記者會上表示：「這是我們的主要盟友。因此，對我們來說，這（明斯克）是進行談判的最佳地點。」 據CNN於2022年2月報道，2015年9月5日簽訂的「明斯克協議」（Minsk agreement）可能是和平消弭俄烏危機的最佳途徑。2015年2月，俄羅斯、烏克蘭、德國和法國領導人曾齊聚明斯克，為2014年遭親俄分裂分子佔領的烏東地區和平舉行談判，並成功達成協議，結束了當時烏東地區長達10個月的血腥衝突。不過，隨着2022年俄烏重燃戰火，兩份和平條約也隨之廢棄。