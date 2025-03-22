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國際
2025-03-22 17:45:01

俄烏戰爭｜美國特使：澤連斯基陷困境　烏國將舉行大選

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維特科夫。（圖／翻攝自YouTube@TuckerCarlson）

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特朗普的中東特使魏科夫21日透露，烏克蘭將會舉行總統選舉，並稱烏克蘭政府已就此達成共識。此外，他還透露自己近日與普京會面的經歷，稱先前特朗普競選總統期間遭槍擊後，普京曾為特朗普祈禱。

據烏克蘭媒體RBC-Ukraine21日報道，特朗普的中東特使維特科夫（Steve Witkoff）在接受美國霍士新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，他對烏克蘭重新舉行總統大選有信心，並稱烏克蘭政府已就此達成共識。

普京贈特朗普肖像畫

據報道，卡爾森在節目中表示不看好烏克蘭總統澤連斯基，對此，維特科夫表示同意，稱澤連斯基目前「處境艱難」，理由是俄羅斯擁有核武器，且俄羅斯的人口是烏克蘭的四倍。

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維特科夫補充說，現在是烏克蘭達成協議的最佳時機，而特朗普可以為澤連斯基促成一個他能得到的最佳協議。維特科夫在節目中提及自己近日前往俄羅斯與普京會面的經歷，稱普京為特朗普準備了一幅由俄羅斯頂級藝術家繪製的肖像畫，並讓自己轉交給特朗普。

普京為特朗普遇刺祈禱

維特科夫還透露特朗普去年競選總統遭到槍擊後，普京曾特地前往教堂為特朗普祈禱。據維特科夫稱，普京此舉並非是因為特朗普有可能當選美國總統，僅是出於兩人的友誼，他在為朋友祈禱。

據先前中央社引述外媒報道，由於莫斯科方面表明不喜歡美國總統特朗普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）後，後者被排除於俄烏止戰的高層談判之外，反而是房地產業出身、獲特朗普任命為中東特使的維特科夫這段時間積極參與俄烏事務，儼然已成特朗普的地緣政治交易的執行長。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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