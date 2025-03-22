俄烏戰爭｜美國特使：澤連斯基陷困境　烏國將舉行大選

特朗普的中東特使魏科夫21日透露，烏克蘭將會舉行總統選舉，並稱烏克蘭政府已就此達成共識。此外，他還透露自己近日與普京會面的經歷，稱先前特朗普競選總統期間遭槍擊後，普京曾為特朗普祈禱。 據烏克蘭媒體RBC-Ukraine21日報道，特朗普的中東特使維特科夫（Steve Witkoff）在接受 美國霍士新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，他對烏克蘭重新舉行總統大選有信心，並稱烏克蘭政府已就此達成共識。 普京贈特朗普肖像畫 據報道，卡爾森在節目中表示不看好烏克蘭總統澤連斯基，對此，維特科夫表示同意，稱澤連斯基目前「處境艱難」，理由是俄羅斯擁有核武器，且俄羅斯的人口是烏克蘭的四倍。

維特科夫 補充說，現在是烏克蘭達成協議的最佳時機，而特朗普可以為澤連斯基促成一個他能得到的最佳協議。維特科夫在節目中提及自己近日前往俄羅斯與普京會面的經歷，稱普京為特朗普準備了一幅由俄羅斯頂級藝術家繪製的肖像畫，並讓自己轉交給特朗普。

#Witkoff commented on elections in Ukraine and time for #Zelenskyy to 'finalize the deal' for peacehttps://t.co/jdNUy63jTT — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) March 22, 2025

普京為特朗普遇刺祈禱 維特科夫還透露特朗普去年競選總統遭到槍擊後，普京曾特地前往教堂為特朗普祈禱。據維特科夫稱，普京此舉並非是因為特朗普有可能當選美國總統，僅是出於兩人的友誼，他在為朋友祈禱。