俄烏戰爭｜英法德就美國的俄烏和平計劃　提出修改烏軍規模及領土讓步等

美國和烏克蘭高層官員在瑞士日內瓦會晤，討論美方結束俄烏戰事的計劃，雙方都形容會議取得進展，今日稍後會繼續開會磋商。據報英法德3國基於華府的方案，提出修訂版本。

路透社獲得新版本的文本，顯示當中刪除美國版本第3點，即預期俄羅斯不會入侵鄰國，北約也不會進一步擴張的內容。新版本把美方提出烏軍規模不多於60萬人的上限，提升至在和平時候不多於80萬；至於領土交換事宜，應該從俄烏接觸線開始，而非美方建議預先將某些地區歸入俄羅斯，但烏方會承諾不會通過軍事方式重奪被佔領的地區。方案亦要求烏克蘭應獲得美國提供的安全保障，形式類似北約第5條的集體安全防禦機制。至於烏克蘭是否加入北約，須基於北約成員國的共識，但目前有關共識並不存在。針對美方提出，將主要在歐盟被凍結的1,000億美元俄羅斯資金，投資於一個由美國主導的計劃，以重建烏克蘭，美國並可獲得5成利潤，歐洲表示反對，改為提出烏克蘭應得到全面的重建和經濟補償。