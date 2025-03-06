俄烏戰爭｜華府暫停向烏克蘭運送武器和分享情報

美國繼暫停向烏克蘭提供軍事援助後，中情局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)表示，總統特朗普亦已指示暫停與烏方分享情報。外界預料，過往倚賴美方情報的烏軍，抵抗俄軍的能力將被嚴重削弱。

拉特克利夫接受霍士商業頻道訪問時表示，特朗普希望了解烏克蘭總統澤連斯基是否正致力於參與和平進程，因此透過暫停前線和情報支援，給予烏方考慮空間；最終亦收到澤連斯基信函指準備好談判，實現俄烏持久和平。他表示，相信有關安排最終將會恢復，美烏雙方將一如既往合作抵抗侵略，並為推動和談進程營造更好的環境。英國《金融時報》較早時引述知情官員報道消息，並指美方仍會繼續與英國等最親密盟友，分享有關俄烏兩國的情報。不過，彭博則引述烏方官員指，情報部門仍能收到美方情報。