俄羅斯客機出現故障　載170人成功緊急降落田野

俄羅斯一架客機，周二（12日）在新西伯利亞附近的一處郊區緊急着陸，飛機最後成功在田野上降落，機上170人安全離開機艙。
俄羅斯民航部門表示，在星期二的較早時間，一輛客機以計劃外的狀況着陸。俄羅斯媒體指，一架烏拉爾航空的A320空中巴士從黑海沼岸的索契前往鄂木斯克途中，於西伯利亞的新西伯利亞市的一處郊區緊急降落。航空公司指機師是因為飛機的液壓系統出現故障而選擇緊急着陸，民航部門表示機師在空中選擇了該處作為登陸地點，最終飛機安全着陸，機上170人未有受傷。
航空公司的高層表示，飛機是因為其中的一個液壓系統故障才選擇緊急降落，但否認飛機有起火。雖然從相片中所見，飛機的一邊機身疑被燻黑，但航空公司指是泥濘造成。而當局已派出挖土機將飛機拆件準備運走。
專家質疑降落決定
飛機的液壓系統故障，嚴重可造成飛機失控的情況。不過有俄羅斯的航空專家就指，飛機應該有後備的系統，並不認同機師緊急着陸的決定：「這裡有3個液壓系統，一個電子。所以根本沒需要將飛機降落在田上。」他認為緊急着陸危及了機上及地面的人命安全。
疑受西方制裁影響
傳媒又指出，由於俄羅斯受到西方的制裁，令到航空公司難以覓得飛機的零件，可能是導致事件的原因。在今年3月，烏拉爾航空的高層曾向傳媒指，他們花了3個月後開始要拆開其他飛機來尋找替補的零件。而他當時表示，公司仍使用正當的零件進行維修：「我們不會容許使用不正確的零件。這是困難的，是很掙扎，不過所有我們採用的飛機零件都有認證。」
俄羅斯一個非官方通訊社指，涉事的飛機接近20年的機齡，飛機的適航證將在明年底到期。路透社8月時就報道，包括烏拉爾航空在內的俄羅斯航空公司，透過中國及阿聯酋這些不支持西方制裁的國家，繞過西方制裁獲得零件。而烏拉爾航空在2019年曾發生類似事故，一架A321空中巴士在起飛時被海鷗擊中，最後於莫斯科郊區降落，造成機上230名乘客中有約70人受傷，飛機的機組人員事後獲國家獎勵。