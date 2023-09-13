俄羅斯客機出現故障　載170人成功緊急降落田野

俄羅斯一架客機，周二（12日）在新西伯利亞附近的一處郊區緊急着陸，飛機最後成功在田野上降落，機上170人安全離開機艙。 俄羅斯民航部門表示，在星期二的較早時間，一輛客機以計劃外的狀況着陸。俄羅斯媒體指，一架烏拉爾航空的A320空中巴士從黑海沼岸的索契前往鄂木斯克途中，於西伯利亞的新西伯利亞市的一處郊區緊急降落。航空公司指機師是因為飛機的液壓系統出現故障而選擇緊急着陸，民航部門表示機師在空中選擇了該處作為登陸地點，最終飛機安全着陸，機上170人未有受傷。

航空公司的高層表示，飛機是因為其中的一個液壓系統故障才選擇緊急降落，但否認飛機有起火。雖然從相片中所見，飛機的一邊機身疑被燻黑，但航空公司指是泥濘造成。而當局已派出挖土機將飛機拆件準備運走。 專家質疑降落決定 飛機的液壓系統故障，嚴重可造成飛機失控的情況。不過有俄羅斯的航空專家就指，飛機應該有後備的系統，並不認同機師緊急着陸的決定：「這裡有3個液壓系統，一個電子。所以根本沒需要將飛機降落在田上。」他認為緊急着陸危及了機上及地面的人命安全。