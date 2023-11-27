俄羅斯通緝Meta發言人史東，俄媒：涉協助恐怖主義。

俄羅斯內政部把社交媒體Facebook（FB）及Instagram（IG）母公司Meta傳訊總監兼發言人史東(Andy Stone)列為被通緝人士。當地報道指，史東去年2月已被俄羅斯當局通緝，法院本月較早時以「協助恐怖主義」罪名對史東發出逮捕令。Meta暫未對報道置評。
俄羅斯官方通訊社《塔斯社》（TASS）與當地俄國獨立媒體Mediazona率先報道史東被列於內政部通緝人士名單上的消息。報道指，內政部沒有解釋將史東納入通緝人士名單的詳細理由，只表示他面臨刑事指控。
Mediazona報道，史東早於去年2月便被納入被通緝人士名單，而俄羅斯法院本月較早時對史東發出拘捕令。不過，該政府及官方媒體一直沒有公開有關消息。Meta暫時未就報道回應。
俄羅斯調查委員會去年3月提及史東
俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，史東代表Meta宣布，修訂內容監察政策，容許針對俄羅斯軍人的仇恨言論。俄羅斯政府在今年3月宣布，對Meta展開刑事調查，10月更把Meta列為恐怖組織，並且表明將對使用該平台的俄羅斯民眾展開刑事調查。去年3 月，俄羅斯調查委員會表示，已對「Meta 員工的非法行爲」展開刑事調查，其中就提到史東，稱他「坐視對俄羅斯軍方不實的訊息傳播」，從而煽動極端主義活動。不過，史東並不身處俄羅斯，因此這個通緝令與刑事調查均屬於「缺席調查」。