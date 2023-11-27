俄羅斯通緝Meta發言人史東，俄媒：涉協助恐怖主義。

俄羅斯內政部把社交媒體Facebook（FB）及Instagram（IG）母公司Meta傳訊總監兼發言人史東(Andy Stone)列為被通緝人士。當地報道指，史東去年2月已被俄羅斯當局通緝，法院本月較早時以「協助恐怖主義」罪名對史東發出逮捕令。Meta暫未對報道置評。

俄羅斯官方通訊社《塔斯社》（TASS）與當地俄國獨立媒體Mediazona率先報道史東被列於內政部通緝人士名單上的消息。報道指，內政部沒有解釋將史東納入通緝人士名單的詳細理由，只表示他面臨刑事指控。

Mediazona報道，史東早於去年2月便被納入被通緝人士名單，而俄羅斯法院本月較早時對史東發出拘捕令。不過，該政府及官方媒體一直沒有公開有關消息。Meta暫時未就報道回應。