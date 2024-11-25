俄邊境地區擒獲前英軍 傳500北韓士兵死亡｜俄烏戰爭

俄羅斯逐步收復遭烏軍佔據的庫爾斯克地區，並於日前擒獲一名英籍僱傭兵。該22歲英國男子稱是前英軍，失去工作後加入了國際軍團替烏克蘭打仗。英國外交部稱，正協助被拘留英國人的家屬。另方面，前往庫爾斯克加入俄軍的北韓士兵傳來傷亡慘重消息。有報道指，烏軍日前向俄境內發射英法聯合研製的「暴風影」巡航導彈，造成一名俄將領及500名北韓士兵死亡。
俄羅斯社交網周日流傳的片段顯示，被俘英國人以英語說自己名字是James Scott Rhys Anderson，曾於2019年至2023年英軍服役，是一名陸軍二等兵，擔任通訊員。身穿軍服的他指父親常入獄，在電視看見招攬民眾往烏克蘭戰場打仗，他認為自己的決定愚蠢。Anderson又透露，經波蘭坐巴士到烏克蘭參戰。另一片段則顯示他雙手被綁、被蒙著雙眼。
俄烏戰爭｜父親：獲指揮官通知兒子被擄
俄羅斯通訊社引述軍方消息稱，一名「英國僱傭兵」在俄羅斯庫爾斯克地區被俘獲。Anderson的父親稱，曾懇求兒子不要前往烏克蘭，「我希望他成為談判籌碼，但我兒子曾稱他們(俄軍)會虐待俘虜，我擔心他被虐待」。他又透露，兒子的指揮官轉發有關片段給他，非常震驚，「我一眼認出是他，他看來受驚、害怕和擔憂」。烏克蘭於8月6日突襲庫爾斯克，並佔領約1,376平方公里土地，但在俄軍近日反擊下，烏軍控制土地已減至約800平方公里。
俄烏戰爭｜「暴風影」導彈擊中朝軍
烏克蘭一個軍事新聞網稱，烏軍上周三首次向庫爾斯克地區發射英製暴風影導彈，擊中一個地下軍事設施，造成俄國高級軍官索洛德丘克(Valery Solodchuk)死亡，另有18名俄官兵喪生及18人受傷。被指派往當地援俄的北韓軍隊也有一名將領受傷，另有500名士兵死亡。俄羅斯當局未有確認事件。外界盛傳約1萬名北韓士兵派駐到當地，烏方指朝軍持身份證明假扮俄遠東居民參戰。