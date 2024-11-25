俄邊境地區擒獲前英軍 傳500北韓士兵死亡｜俄烏戰爭

被擄英國人James Scott Rhys Anderson，在盤問中稱曾在英軍服役。(互聯網)

俄羅斯逐步收復遭烏軍佔據的庫爾斯克地區，並於日前擒獲一名英籍僱傭兵。該22歲英國男子稱是前英軍，失去工作後加入了國際軍團替烏克蘭打仗。英國外交部稱，正協助被拘留英國人的家屬。另方面，前往庫爾斯克加入俄軍的北韓士兵傳來傷亡慘重消息。有報道指，烏軍日前向俄境內發射英法聯合研製的「暴風影」巡航導彈，造成一名俄將領及500名北韓士兵死亡。

俄羅斯社交網周日流傳的片段顯示，被俘英國人以英語說自己名字是James Scott Rhys Anderson，曾於2019年至2023年英軍服役，是一名陸軍二等兵，擔任通訊員。身穿軍服的他指父親常入獄，在電視看見招攬民眾往烏克蘭戰場打仗，他認為自己的決定愚蠢。Anderson又透露，經波蘭坐巴士到烏克蘭參戰。另一片段則顯示他雙手被綁、被蒙著雙眼。