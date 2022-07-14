保守黨黨魁選舉｜辛偉誠首輪投票票數最高　查學禮侯俊偉出局

英國執政保守黨黨魁選舉周三舉行首輪投票，8名候選人中，前財相辛偉誠(Rishi Sunak)獲最多支持，其次是前國防大臣莫佩琳(Penny Mordaunt)，另外2人出局，分別是財相查學禮(Nadhim Zahawi)及前外相侯俊偉(Jeremy Hunt)。

首輪投票候選人必須獲下議院358名保守黨議員的至少30人支持，才可進入下一輪，辛偉誠在首輪投票中獲88名保守黨員支持，莫佩琳有67人支持排第二，外相卓慧詩(Liz Truss)、前平等事務國務大臣巴登諾赫(Kemi Badenoch)、下議院外交事務委員會主席董勤達(Thomas Tugendhat)，以及檢察總長柏斐文(Suella Braverman)亦成功進入下一輪投票。

侯俊偉及查學禮得票未達要求率先被淘汰。侯俊偉表示，會改為支持辛偉誠，他形容辛偉誠為人正直，有能力應對經濟挑戰，是下任首相的理想人選。查學禮表明，不會再回應選舉議題。