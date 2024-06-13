倫敦一區淪全英治安最差 幫派毒犯妓女橫行 居民惶恐終日(多圖)

移民英國或去英國買樓，各區治安水平及排名是不少人的首要考慮。英媒報道倫敦東部一個地區，是全英國治安最差的地區之一，指區內幫派及毒犯橫行，曾有居民被人用槍指嚇，而妓女會在光天化日、於學童眼前「接客」，令居民活在惶恐之中，卻因警方無力打擊，居民都敢怒不敢言，怕被對方報復。 這個「恐怖之地」是位於倫敦東部Stratford內的Townley Court，單在今年4月份已錄得166宗罪案，包括暴力及性罪行、偷車、盜竊、打劫、毒品、爆竊及其他反社會行為。

英國治安｜殘障街坊被幫派分子舉槍指嚇 據報Townley Court區內有一名母親，從閉路電視看到她的9歲兒子上學時，竟然有妓女裸禮在梯間接客；另一名居民亦見過有妓女在光天化日兼附近有兒童在玩耍的情況中接客。一名殘障居民則稱曾在寓所大樓內與幫派分子爭執，對方隨即拿槍指嚇他；也有居民則曾被人用刀恐嚇。有年老居民稱已被搶劫兩次，他說︰「警察從不出現，他們總是說警車不足……每次也這樣說」，並指曾有幫派分子嘲笑他說「你無可奈何」。

英國治安｜居民帶小孩上學「須先清理梯間針筒和避孕套」 Townley Court區內地上經常可見毒犯遺下的膠袋、針筒，另外亦有用過的避孕套。據報有吸毒者每晚都會聚集在民居外吸毒喧嘩，甚至有吸毒者及妓女進入住宅大樓內。有居民指每天早上帶小孩上學時，也要事先清理遺留在梯間的針筒及避孕套。有居民說，曾在上班時看到一名相信是吸毒者的女子倒臥在地，下班回來見她仍然維持同一姿態，立即叫救護車，「我想她已經死了」。另有幫派份子在牆上塗鴉自稱「惡魔幫」。

英國治安｜居民︰報警無用 幾個鐘後才來 有不敢透露姓名的Townley Court居民說區內猶如「恐怖片」，「四處都太危險了……晚上我不敢回家，天黑我便會驚慌」。有女居民指怕得連望出窗外也不敢，因「擔心他們看到我」，「他們充滿敵意，不在乎任何事。他們在公眾場合公然行事，因為他們知道不會有甚麼事情發生」，「若報警，警察可能要幾個小時後才到，或者只是把他們趕走，但他們可能15分鐘後又回來了」。街坊擔心長此下去，遲早會有居民喪命。亦有居民批評，有時警察明明看到人們公然吸毒，卻無動於衷。