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國際
2024-04-07 17:45:45

倫敦希斯羅機場疑拖車運作出錯　兩架波音客機擦撞

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倫敦希斯羅機場疑拖車運作出錯　兩架波音客機擦撞

英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）當地時間6日發生兩架波音飛機在地面相撞的意外。一架維珍航空的飛機從停機坪被拖走時，機翼撞到了另一架停泊的英國航空客機，所幸並沒有造成旅客受傷。

據《紐約郵報》報道，意外發生在希斯羅機場的第3航站，當時一架波音787-9 飛機剛剛降落，正由拖車拖着準備前往機場的另一邊，沒想到意外擦撞到英國航空的客機。

「該飛機目前已停止服務」

維珍航空發言人表示：「我們已經開始全面徹底的調查，工程團隊正在對這架飛機進行維護檢查，該飛機目前已停止服務。」

英國航空也發表聲明證實此事，表示遭到擦撞的飛機正由維修團隊檢查中，已緊急調派替代飛機以減少對乘客的影響。希斯羅機場則表示，正與緊急服務部門以及兩間航空公司合作進行調查，並說事故沒有對機場的營運造成持續影響。

目擊者：角度似乎完全錯誤

目睹事故的47歲私人機師惠特爾斯 (Alex Whittles) 告訴《每日電訊報》，他認為這場碰撞似乎是不可避免的，因為拖車的角度似乎完全錯誤，很明顯他們一定會撞上英國航空的飛機。

所幸現場並沒有起火或造成任何人受困受傷，緊急應變人員也成功指揮兩架飛機脫困，以免客機形成更大的損壞。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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