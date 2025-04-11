倫敦「憤怒鳥」連襲50人　肆虐數周終落網(有片)

英國倫敦北部市郊一條小村莊近日遭「憤怒鳥」肆虐，大約50人頭部遭抓傷，其中一人需要送院治療，連續數星期令當地居民惶恐不安，慶幸該名「兇徒」日前終於落網，令大家終於鬆一口氣。
綜合報道，事發於倫敦以北赫特福德郡村莊Flamstead，一隻雄性栗翅鷹(Harris's hawk)自3月初就在村莊內「大開殺戒」，趁居民外出時就從後低飛，並抓著受害者的頭部。其中一名受害者、75歲的退休人士Jim Hewitt於本月1日外出買東西時遇襲，頭部血流如注，之後需要入院接受治療。鄰居形容，Jim的傷勢猶如遇到持刀襲擊。在「鷹爪功」陰霾籠罩下，當地日常生活大受影響，郵件派遞延誤，有民眾外出時需要戴上單車頭盔，亦有家長看到牠而不肯讓孩子到後園玩耍。
專家：敵對態度或與荷爾蒙爆發及求偶有關
這隻栗翅鷹最終在3日早上被居民Steve Harris及養獵鷹者的協助下成功捕捉。報道指，這隻鷹可能從某個地方逃出，不過，附近動物園證實牠並非屬園內所有，但指牠除非感到受威脅，否則不會活躍地對人類持敵對態度。一名養獵鷹專家Alan Greenhalgh認為，鷹的繁殖季在最近數週開始，估計這隻鷹的舉動可能與荷爾蒙爆發及求偶有關。
A hawk that's terrorised a Hertfordshire village for weeks has finally been caught. For weeks, the Harris's hawk has been attacking people in Flamstead.— Channel 5 News (@5_News) April 3, 2025
CCTV obtained by 5 News shows the moment the predator was captured by Steve Harris after it chased him down his back garden.… pic.twitter.com/583MDhtJnI