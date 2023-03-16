偷嘢後拿賊贓退錢 驚世全職女賊 4年斂財近500萬

涉案婦人Narinder Kaur經4個月審訊後，日前被裁定藏有及傳送犯罪財產、詐騙、洗黑錢及妨礙司法公正等25項罪名成立，稍後判刑。案情指，居於威爾特郡(Wiltshire)的Kaur曾在馬莎、Boots、Debenhams, Homebase, John Lewis, House of Fraser, Monsoon及TK Maxx等商店犯案。

英國一名53歲南亞裔婦人，竟是一名厚顏無恥的女大盜，4年來在全國多間連鎖店內盜竊，然後拿回店內退錢，閉路電視更曾拍下她從貨架取下貨品後，即到收銀處退錢的誇張行為。婦人犯案逾1,000次後終於落網，估計她靠此手法「無本生利」，斂財達50萬英鎊(約473萬港元)。

案發在2015年7月至2019年2月，控方列出的部分例子包括，Kaur在Boots位於5個地區的分店，4年來花了約5,100鎊購物，卻獲逾6萬鎊退款；在多間Debenhams分店花約3,600鎊購物，卻獲近4.3萬鎊退款；在House of Fraser位於4個地區的分店花約2,850鎊購物，獲逾2.3萬鎊退款。

女賊｜看穿連鎖店漏洞 直接拿貨品去收銀處退錢

《每日郵報》指Kaur斂財總金額達50萬英鎊。報道並指有閉路電視片段拍到她，在貨架上拿下貨物，然後拿去收銀處，訛稱是她之前購買，要求退錢。報道未有細述Kaur為何如此容易得手，英國廣播公司(BBC)則指根據檢察官在庭上所說，Kaur發現了「打破制度」的方法，「被告發現，很多大型連鎖店，若你拿著一件他們有售的貨品，說是之前購買但沒有單據，然後說想退貨，成功的機會會較(普通商店)大」。

據報Kaur特意「穿州過省」在不同地區犯案，並亦曾改名及使用新的銀行戶口和信用卡，以減低被發現的機會。此外，據悉Kaur亦有涉及其他詐騙行為，並涉及一名男同謀。警方調查時，在Kaur家中搜出逾10萬英鎊現金及49袋貨物。