偷懶護士視訊聊天　嫌儀器太吵「直接拔掉」　老翁無辜身亡

走得不明不白！澳洲一名護士上班偷懶與家人視訊，沒想到竟嫌病人生理監視器太吵，直接關掉監測儀，導致該病患情況危機時，其他醫護未接到通報，致使這名85歲的病患死亡。院內監視器更發現，這名護士怠惰職守，僅在10小時內檢查過一次病患情況。

根據《鏡報》報道，護士迪松(Geraldine Lumbo Dizon)2019年7月29日在澳洲悉尼的尼皮恩私立醫院(Nepean Private Hospital)值晚班時，因為接到菲律賓家人的視訊電話，便開始偷懶聊天，通話時間長達1小時。

途中她嫌一名病患的生理監視器太吵，竟然選擇拔掉。而這名患有心臟衰竭與腎衰竭的病患需要監測生理數據，不久後該名男子心跳陷入危急，但是因為生理監視器被拔掉了，其他護士沒注意到警訊。

10小時內僅檢查過一次患者

直到值早班的護士巡房時，才發現生理監視器被拔掉了。根據調查，男子的心臟監測儀在2021年7月30日上午7時7分曾經出現心跳過慢的數據，但是因為警報器被拔掉，其他醫護沒注意到，該名病患經搶救後仍不治身亡。

後來這名護士進了法院，迪松辯稱，受其他病患要求，她才關掉生理監視器。但法官不相信。院內監視器更發現，這名護士怠惰職守，僅在10小時內檢查過一次病患情況。

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