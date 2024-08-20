傳說曾包裹耶穌遺體「都靈裹屍布」最新研究證明是真的？

傳說曾包裹耶穌遺體「都靈裹屍布」(Shroud of Turin、杜林裹屍布)的真偽，一直存在爭議。過去曾有研究認為其歷史追溯至自中世紀，即耶穌死後幾百年才出現。但意大利一項新研究推翻有關質疑，認為「都靈裹屍布」有約2,000年歷史，即屬於耶穌生平時期。 都靈裹屍布｜八十年代研究曾指僅得約700年歷史 長4.4米、寬1.1米的「都靈裹屍布」，目前保存在意大利施洗者聖約翰大教堂(San Giovanni Battista、都靈主教座堂)的神聖裹屍布小堂(Chapel of the Holy Shroud)內。在上世紀八十年代，曾有研究指根據放射性碳定年法，認為「都靈裹屍布」來自中世紀，在1260至1390年之間製作，即距今約700多年歷史。

但在今次的新研究，意大利國家研究委員會晶體學研究所(Institute of Crystallography of the National Research Council)的科學家，以廣角X射線散射(WAXS)技術測量「都靈裹屍布」亞麻纖維素(cellulose)的自然老化程度，並將其轉換為製造時間。

都靈裹屍布｜團隊從8個樣本 分解程度推斷時期 團隊研究了來自「都靈裹屍布」的8個樣本，將它們置於X射線下，以揭示亞麻結構和纖維素模式的微小細節。纖維素由連在一起的糖分子長鏈組成，在經過一段時間後會分解，顯示出一塊衣物或布料存在的時間。 團隊以特定的老化參數，評估「都靈裹屍布」樣本纖維素的分解程度，認為「都靈裹屍布」在抵達歐洲之前，可能被保存在約華氏72.5度(約攝氏23度)和相對濕度約55%下，長達約13個世紀。

都靈裹屍布｜團隊認為都靈裹屍布可能來自公元55至74年 團隊然後把有關數據，與於以色列馬薩達發現的一塊來自公元55至74年(即距今逾1,900年前)的亞麻布樣本比較，結果發現該樣本與「都靈裹屍布」樣本狀況近似；而「都靈裹屍布」樣本數據與公元1260至1390年之間製造的亞麻布樣本比較，結果則並不相容——意味「都靈裹屍布」可能有逾1,900年歷史。 過去也曾有研究指「都靈裹屍布」是真品，例如94年曾有意大利都靈大學研究指，耶路撒冷舊城曾於公元33年發生大地震，導致碎石之中的中子粒子被釋放，再與氮原子核發生反應，令屍身輪廓投印至布上。

都靈裹屍布｜2022年已曾報道 近日再成熱話 至於今次研究其實於2022年亦有報道提及過，近日被英媒深入報道，而成為網民熱話，旋即吸引逾2,400則留言。有人認為「都靈裹屍布」是真是假並不重要，重要的是宗教所傳達的良好道德標準，包括善良、謙卑、尊重及寬恕等；留言又稱，深信約2,000年前有一位叫耶穌的人來過這個世上並施行神蹟，留言獲逾3,700次讚好。