傳說曾包裹耶穌遺體「都靈裹屍布」最新研究證明是真的？

長4.4米、寬1.1米的「都靈裹屍布」,目前保存在意大利施洗者聖約翰大教堂(San Giovanni Battista、都靈主教座堂)的神聖裹屍布小堂(Chapel of the Holy Shroud)內。在上世紀八十年代,曾有研究指根據放射性碳定年法,認為「都靈裹屍布」來自中世紀,在1260至1390年之間製作,即距今約700多年歷史。

傳說曾包裹耶穌遺體「都靈裹屍布」(Shroud of Turin、杜林裹屍布)的真偽,一直存在爭議。過去曾有研究認為其歷史追溯至自中世紀,即耶穌死後幾百年才出現。但意大利一項新研究推翻有關質疑,認為「都靈裹屍布」有約2,000年歷史,即屬於耶穌生平時期。

但在今次的新研究,意大利國家研究委員會晶體學研究所(Institute of Crystallography of the National Research Council)的科學家,以廣角X射線散射(WAXS)技術測量「都靈裹屍布」亞麻纖維素(cellulose)的自然老化程度,並將其轉換為製造時間。