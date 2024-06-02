儲錢方法｜「100日儲錢挑戰」興起 5000蚊輕鬆儲 可去一轉旅行｜網上熱話

上網查儲錢方法、儲錢大計、儲錢計劃、儲錢比例……卻發現自己遲遲沒有行動的話，大可試試近期外國興起的一個儲錢遊器。
近日TikTok上傳出名為「100日信封儲錢挑戰」(100 Envelope Savings Challenge)的儲錢遊戲，玩法非常簡單，只需準備100個信封，又或是100頁文件夾等，總之有100格儲物空間的東西，然後在每一個信封/每一頁/每一格上，寫上由1元開始的銀碼。例如第一個信封寫1元，第二個寫2元，第三個寫3元，至到第100個寫100元。
儲錢方法｜可由小額開始 亦可每日抽信封儲錢
玩家要做的事，就是每日把相應金額放入信封內，如果日日做足，在100日之後可儲到$5,050元，足夠去一轉短程旅行。
發起此「100日信封挑戰」是在TikTok有4.5萬名追隨者的用戶Milly(@budgetwithmilly)。隨了每日「由少至多」地入錢落信封，也可以有變奏玩法，每日抽取信封，看抽到的信箱銀碼多少，便儲多少。
儲錢方法｜專家支持︰半途而廢都好過完全沒儲
有理財專家指這些遊戲為人們提供了趣味性及清晰的目標，而且不用傷腦筋去策劃，而且每日看到金錢在累積，會帶來滿足感，有機會減少胡亂購物以達成目標，長遠或可改變購物習慣。專家指出，當儲至較大金額的時候，玩家可能會感到吃力，有機會半途而廢，但「無論如何你也已儲了點錢，總好過你完全沒玩」。