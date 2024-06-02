熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-02 17:43:00

儲錢方法｜「100日儲錢挑戰」興起 5000蚊輕鬆儲 可去一轉旅行｜網上熱話

分享：
100日儲錢遊戲看來不算太難執行。(互聯網)

100日儲錢遊戲看來不算太難執行。(互聯網)

上網查儲錢方法、儲錢大計、儲錢計劃、儲錢比例……卻發現自己遲遲沒有行動的話，大可試試近期外國興起的一個儲錢遊器。

近日TikTok上傳出名為「100日信封儲錢挑戰」(100 Envelope Savings Challenge)的儲錢遊戲，玩法非常簡單，只需準備100個信封，又或是100頁文件夾等，總之有100格儲物空間的東西，然後在每一個信封/每一頁/每一格上，寫上由1元開始的銀碼。例如第一個信封寫1元，第二個寫2元，第三個寫3元，至到第100個寫100元。

儲錢方法｜可由小額開始 亦可每日抽信封儲錢

玩家要做的事，就是每日把相應金額放入信封內，如果日日做足，在100日之後可儲到$5,050元，足夠去一轉短程旅行。

發起此「100日信封挑戰」是在TikTok有4.5萬名追隨者的用戶Milly(@budgetwithmilly)。隨了每日「由少至多」地入錢落信封，也可以有變奏玩法，每日抽取信封，看抽到的信箱銀碼多少，便儲多少。

儲錢方法｜專家支持︰半途而廢都好過完全沒儲

有理財專家指這些遊戲為人們提供了趣味性及清晰的目標，而且不用傷腦筋去策劃，而且每日看到金錢在累積，會帶來滿足感，有機會減少胡亂購物以達成目標，長遠或可改變購物習慣。專家指出，當儲至較大金額的時候，玩家可能會感到吃力，有機會半途而廢，但「無論如何你也已儲了點錢，總好過你完全沒玩」。

Ad Block
收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，4月12日更新。(am730製圖)
18區收入｜每月入息中位數2023，18區邊區最高？（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，中西區力壓灣仔為18區最高收入（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，大埔、沙田等處中等水平（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023，觀塘為最低一區（am730製圖） 18區收入｜每月入息中位數2023（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受