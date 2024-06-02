儲錢方法｜「100日儲錢挑戰」興起 5000蚊輕鬆儲 可去一轉旅行｜網上熱話

上網查儲錢方法、儲錢大計、儲錢計劃、儲錢比例……卻發現自己遲遲沒有行動的話，大可試試近期外國興起的一個儲錢遊器。

近日TikTok上傳出名為「100日信封儲錢挑戰」(100 Envelope Savings Challenge)的儲錢遊戲，玩法非常簡單，只需準備100個信封，又或是100頁文件夾等，總之有100格儲物空間的東西，然後在每一個信封/每一頁/每一格上，寫上由1元開始的銀碼。例如第一個信封寫1元，第二個寫2元，第三個寫3元，至到第100個寫100元。