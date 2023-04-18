兒子年紀小小出現「鬼剃頭」 罪魁禍首竟是「牠」

「鬼剃頭」（又稱圓形禿）是因為免疫系統失調造成，最常見的原因是壓力過大，通常出現於15到30歲年輕人之間。近日，一名加拿大女子發現自家兒子的頭髮竟然莫名其妙變短，擔心兒子年紀輕輕竟然有鬼剃頭，直到有一天她看到家中飼養的天竺鼠竟然把兒子的頭髮當草啃，才發現讓寶貝兒子出現鬼剃頭的「罪魁禍首」。

一名加拿大女子哈雷（Breez Harley）近日在TikTok上傳一段影片，表示她發現兒子藍德（Lander）的頭髮竟然莫名其妙愈來愈短，詢問兒子發生什麼事情，藍德卻總閉口不說，讓她很擔心。

突然狂掉髮 小心斑禿先兆！

唔想鬼剃頭 最緊要開心

沒想到，某一天哈雷收到男友傳來的影片，才發現藍德鬼剃頭的真相。從影片中可以看到，藍德會把臉貼近家中飼養天竺鼠的籠子旁，天竺鼠就把頭髮當成草一樣在啃。藍德對此也絲毫不感到抗拒，就放任着天竺鼠狂啃他的頭髮。哈雷才驚訝發現天竺鼠竟成了兒子的「專屬理髮師」。

這段有趣的影片迅速在網路上瘋傳，已吸引至少250萬的點擊率，網友留言表示「這太好笑了」、「我設想了100種可能性，但沒想到兇手竟然是天竺鼠」、「沒想到天竺鼠還能變身專屬理髮師」、「看的出來小男孩跟天竺鼠感情超好」。

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