兒童偏食｜13歲女出於一個原因 10年幾乎只吃牛角包！最終竟靠呢種專家化解

小朋友偏食怎麼辦？如何解決？英國這位小朋友堪稱「揀飲擇食」的極致例子，13歲的她過去10年來幾乎只吃一樣食物——牛角包，其他小朋友貪新鮮，她就反而抗拒大部分未吃過的新食物。
住在肯特郡Canterbury的13歲女童法蘭高(Ciarra Franco)，至今「大半世人」都幾乎只吃牛角包，她並非因為牛角包太好吃而上癮，而是因為在小時候一次進食時骾親，就抗拒絕大部分未吃過的食物，只肯以吃慣吃熟的牛角包做午餐，以及沒有醬汁的意粉做晚餐。
兒童偏食｜13歲女 返學都要帶一袋牛角包
母親安潔拉(Angela)多年來想盡辦法，欲令女兒嘗試其他食物，但她只肯偶爾吃一次無調味的穀物早餐，以及鹽味薯片。就算上學，法蘭高亦不肯吃校內食物，只進食自己帶回校的一袋牛角包。安潔拉說︰「我們一直都知女兒不是一般挑食者，但每次我們一起出外吃飯或買外賣時，點了她不吃的食物，她都會不開心。」
兒童偏食｜十幾年幾乎只吃牛角包 接受催眠治療有改善
直至早前，安潔拉閱報偶然看到一個跟女兒情況差不多、最終在接受催眠治療下大有改善的案例，便立即帶女兒去看催眠治療師。結果法蘭高在接受6周的催眠治療及溝通、用餐前聽音樂放鬆、制訂作自我鼓舞用的成就表，以及鼓勵她講出對食物的恐懼等多管齊下，法蘭高的情況終有改善。
法蘭高現可與家人一起享用中菜外賣美食以及菠蘿等不同水果。安潔拉稱︰「自接受催眠療法後，她已吃過多種新食物，儘管前面仍有漫漫長路，但她的味蕾已打開了。」