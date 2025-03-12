內地旅客偷拍空姐稱「特別還是日產的」　ANA嚴正發聲：最高監禁3年

近日一名中國旅客在小紅書社群上傳數張偷拍日本全日空航空(ANA)空姐的照片，並寫下「全日空的小姐姐我都愛，特別還是日產的」。全日空事後表示，侵犯空服員的肖像權、隱私權，絕對不能接受；同時強調日本在2023年制定「攝影罪」，特別針對偷拍行為，最高可處3年以下拘禁，或300萬日圓(約15.7萬港元)罰金。

有關相片顯示，被拍攝的空姐坐在偷拍者的前方偏右的緊急出口工作座位(Jump Seat)，正專注使用手中平板電腦，至於拍攝角度為水平線，拍攝高度則低於正常成人乘座時的視線水平。綜合報道，全日空向傳媒報示，留意到旗下空中服務員的照片被上傳到小紅書，但攝影行為並未經過該本人同意，目前已經委託小紅書刪除。小紅書則回覆指並無相關貼文發布，疑有人悄悄將貼文下架。不過，偷拍照仍然能在小紅書上查到，還特別標籤「全日空」、「空姐」、「黑絲」、「美腿」、「東京」，甚至流傳在其他社群，全日空表示，相關行為侵犯空中服務員的肖像權、隱私權，絕對不能接受。