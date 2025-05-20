內地男在韓國持刀殺人致2死2傷 全因16.8萬債務釀血案

南韓京畿道始興市19日驚爆持刀殺人案，一名56歲的大陸籍朝鮮族男子因債務糾紛作案，造成2死2傷。嫌犯已於19日晚間落網。

據韓聯社20日報道，疑犯車哲男（Cha Cheol-nam）向南韓警方供述稱，自2013年起他多次借款給同為中國朝鮮族的一對兄弟，總額約3000萬韓元（約16.8萬元港幣）。因債務長期未獲償還，他於17日以「一起喝酒」為由將第一名受害者誘至家中，使用鈍器將其殺死。17日晚些時候，他又前往200公尺外的受害者兄弟家中，並用鈍器殺死了第二名受害者。

據報 道 ， 疑 犯將受害者屍體留在犯罪現場，並於19日早上涉嫌刺傷一名便利商​​店女老闆後逃走，後者 腹部和臉部嚴重受傷，目前正在醫院接受治療 。19日下午， 疑 犯在距離商店約1.3公里的一個公園裡刺傷了另一名70多歲的男子，據悉後者是嫌犯所在建築的所有者。嫌犯稱這兩宗刺傷事件並非蓄意行為。

報 道 指嫌犯於2012年持F4簽證進入南韓，經調查發現，他與2名死者關係密切。據悉，嫌犯經常打零工，沒有穩定的工作，靠過去在海外賺的錢生活。

京畿南部警察廳表示，嫌犯車哲男於19日晚間7時24分在始興市靜往洞始華湖附近被逮捕。警方將持續深入調查案件細節，以釐清完整犯罪過程。目前，車哲男已被移送至始興警察署，並就相關殺人及殺人未遂罪名進行調查。

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