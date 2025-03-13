內地男女乘橡皮艇偷渡南韓被截　稱去追討欠薪(有片)

一對中國籍男女非法居留遭南韓遣返，為追討工資與租屋按金，竟開橡皮艇要偷渡回南韓，詎料航行20小時、234公里後，因天候不佳迷航，最終在仁川近海被南韓海警發現逮捕。
綜合報道，兩名中國山東男女年齡分別約30歲及50歲，上周五(7日) 下午6時許從山東榮成駕駛橡皮艇出發，試圖偷渡入南韓。至8日下午2時許，南韓海警接到在該海域作業漁船的舉報，稱在仁川市瓮津郡小青島東南方向41公里處發現一艘可疑船隻，海警隨即出動巡邏艇將兩人抓獲。12日，仁川海洋警察署表示，這兩個人涉嫌違反《出入境管理法》，會把他們移交給仁川出入境外國人廳處置。
內地網民：可以通過駐韓國領使館處理
報道指，兩人曾因在韓非法居留，去年11月至12月被遣返回中國，今次偷渡是為了在其打工的忠清南道瑞山市追討被拖欠的工資和房屋按金。仁川海上警察署指，他們的橡皮艇上沒有配備GPS導航系統，僅配有救生衣、指南針等，在歷經20個小時航行234公里後，因天氣條件惡化而迷失方向。內地社交平台有網民認為，追討被拖欠的工資和房屋押金，完全可以通過駐韓國領使館，質疑是使館失職；有人則對二人的極端做法表示：「這個可以理解，窮人家的孩子，要生活。但還是要通過正當途徑」。