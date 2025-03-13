內地男女乘橡皮艇偷渡南韓被截　稱去追討欠薪(有片)

一對中國籍男女非法居留遭南韓遣返，為追討工資與租屋按金，竟開橡皮艇要偷渡回南韓，詎料航行20小時、234公里後，因天候不佳迷航，最終在仁川近海被南韓海警發現逮捕。

綜合報道，兩名中國山東男女年齡分別約30歲及50歲，上周五(7日) 下午6時許從山東榮成駕駛橡皮艇出發，試圖偷渡入南韓。至8日下午2時許，南韓海警接到在該海域作業漁船的舉報，稱在仁川市瓮津郡小青島東南方向41公里處發現一艘可疑船隻，海警隨即出動巡邏艇將兩人抓獲。12日，仁川海洋警察署表示，這兩個人涉嫌違反《出入境管理法》，會把他們移交給仁川出入境外國人廳處置。