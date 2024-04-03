內地網友航拍機飛越鴨綠江 紀錄北韓真實樣貌

一名暱稱為「小豪」的網友，3月底時在論壇上上傳了一系列北韓的照片，還有長度19秒左右的影片，根據其描述，這些畫面是在2020年疫情期間，利用無人機從中國遼寧丹東出發，飛往北韓平安北道新義州市所拍攝。

在外界眼中，北韓就像蓋著神祕的面紗一般，不過最近在國外論壇Reddit上，有名網友稱自己在中國操控無人機，飛入北韓拍攝，並捕捉到了許多高清照片，引發不少討論。

一名暱稱為「小豪」的網友，3月底時在論壇上上傳了一系列北韓的照片，還有長度19秒左右的影片，根據其描述，這些畫面是在2020年疫情期間，利用無人機從中國遼寧丹東出發，飛往北韓平安北道新義州市所拍攝。

照片中清楚拍下懸掛金日成、金正日父子肖像的建物，外牆用紅底白字寫著「敬愛的最高領導人金正恩同志萬歲」「為大的金日成、金正日同志永遠與我們同在」還有寫著「白頭的革命精神」「正面突破戰」等宣傳標語。

接下來無人機來到了新義州的街道，不知是否受疫情影響，路上人車稀少，整體氛圍略顯荒涼，由於無人機的飛行高度不高，所以許多路上的行人、警察，都好奇地抬頭查看，而他們的共通點，就是臉上都掛著口罩。