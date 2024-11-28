熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-28 18:08:43

內地網紅擅闖日本地方議會拍攝　否認違規反嗆日媒：中國審查比日本嚴格

分享：
中國網紅在鳥取縣一個地方的議會室內拍片。(FNN截圖)

中國網紅在鳥取縣一個地方的議會室內拍片。(FNN截圖)

adblk5

日本媒體報道，一名中國的網紅近期在全日本的多個地方議會的會議廳以及辦公室內擅自拍攝。媒體之後向該網紅聯繫時，他反指自己拍攝的都是公眾地方，認為沒有問題，更指「中國的審查比日本嚴格」，要是違規早就不能上傳。

日本的富士新聞網（FNN）的報道，指在中國的社交媒體上近日流傳不少全日本各地，地方議會會議室及辦公室的影片。在影片中，拍攝者更走到議長的坐席「試坐」，以及試圖扮演議長開會的情景。在另一段影片，該網紅又到地方政府的辦公室內遊蕩，更走入議長及副議長的辦公室拍攝。報道指，在有關網紅的社交媒體上，至少去過日本15個地方政府及議會的建築物內拍攝。

adblk6
中國網紅闖入奈良縣的地方政府辦公室。(FNN截圖)

中國網紅闖入奈良縣的地方政府辦公室。(FNN截圖)

旨在比較中日兩地政府辦公室

報道指，這些行為在日本被視為非法入侵建築，而富士新聞網也試圖了解這位中國人的目的。報道訪了一位熟悉中國社交網絡文化的在日中國人，他指出這些網紅只是想在製造話題，因為在中國的政府辦公室都是很豪華，甚至是全地方最豪華的地方，相比而言日本的地方政府就簡僕得多，因此引起他們的興趣。

傳媒之後試圖向這位中國人了解他的目的，並表達這行為在日本是違法。不過該中國網紅回應表示：「我不認為這樣做有問題，那些都是公眾場所。如果我的投稿有問題，早就不能在社交媒體上載了。如你們所認識的，中國的審查比起日本嚴格得多。」

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 