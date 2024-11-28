內地網紅擅闖日本地方議會拍攝　否認違規反嗆日媒：中國審查比日本嚴格

日本媒體報道，一名中國的網紅近期在全日本的多個地方議會的會議廳以及辦公室內擅自拍攝。媒體之後向該網紅聯繫時，他反指自己拍攝的都是公眾地方，認為沒有問題，更指「中國的審查比日本嚴格」，要是違規早就不能上傳。

日本的富士新聞網（FNN）的報道，指在中國的社交媒體上近日流傳不少全日本各地，地方議會會議室及辦公室的影片。在影片中，拍攝者更走到議長的坐席「試坐」，以及試圖扮演議長開會的情景。在另一段影片，該網紅又到地方政府的辦公室內遊蕩，更走入議長及副議長的辦公室拍攝。報道指，在有關網紅的社交媒體上，至少去過日本15個地方政府及議會的建築物內拍攝。