全球最高齡人瑞夢中離世　享年117歲

全球在世最長壽人瑞Maria Branyas Morera離世，享年117歲。Maria的家屬周二(20日)表示，她在睡夢中安詳且沒有苦痛地離開人世。Maria於1907年在美國出生，經歷過2次世界大戰與流感大流行。

Maria的家屬20日在其社交平台X帳號發文表示，「Maria已經離開我們。如她所願，她在睡夢中安詳、沒有痛苦地辭世。」並說：「時日將近，不要哭，我不喜歡淚眼婆娑，而且最重要的是別讓我受苦，不論到哪裡，我都會快樂。」Maria於1907年在美國加州出生，曾經歷1918年流感大流行、第一次與第二次世界大戰和西班牙內戰。2020年她度過113歲生日僅數星期後染上新冠病毒，居家隔離後痊癒。Maria人生最後20年在西班牙東北部Olot的聖瑪麗亞德爾圖拉(Santa Maria del Tura)安養院度過。