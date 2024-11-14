全球氣候大會致辭 丁薛祥籲發達國加大支援

聯合國氣候變化大會(COP29)周一起在阿塞拜疆首都巴庫召開，為期近兩周。代表國家主席習近平出席的國務院副總理丁薛祥，周二在峰會致辭時表示，中方願同各方一道，以構建人類命運共同體理念為引領，合力保護人類共同的地球家園。他呼籲發達國家展現更大雄心和行動，履行率先減排義務，並加大對發展中國家的資金支持和技術轉讓。

丁薛祥轉達習近平對氣候峰會的良好祝願，強調習近平高度讚賞阿塞拜疆作為COP29主席國，為推動全球氣候治理作出的積極努力和貢獻。他指今年是《聯合國氣候變化框架公約》生效實施30周年，呼籲國際攜手推動COP29取得令人滿意的成果。