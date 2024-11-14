全球氣候大會致辭 丁薛祥籲發達國加大支援

聯合國氣候變化大會(COP29)周一起在阿塞拜疆首都巴庫召開，為期近兩周。代表國家主席習近平出席的國務院副總理丁薛祥，周二在峰會致辭時表示，中方願同各方一道，以構建人類命運共同體理念為引領，合力保護人類共同的地球家園。他呼籲發達國家展現更大雄心和行動，履行率先減排義務，並加大對發展中國家的資金支持和技術轉讓。
丁薛祥轉達習近平對氣候峰會的良好祝願，強調習近平高度讚賞阿塞拜疆作為COP29主席國，為推動全球氣候治理作出的積極努力和貢獻。他指今年是《聯合國氣候變化框架公約》生效實施30周年，呼籲國際攜手推動COP29取得令人滿意的成果。
丁薛祥表示，發達國家應當展現更大雄心和行動，履行率先減排義務，提前碳中和時間，發展中國家也要在能力範圍內盡最大努力。他稱，解決氣候變化問題，歸根結底要靠發展方式的徹底變革。國際社會應努力以公平有序及公正方式，加速能源轉型，並維護新能源產業鏈及供應鏈穩定、促進綠色產品和技術的可及與革新，加快培育新質生產力。他並說，提升應對氣候變化能力，資金和技術是關鍵支撐，呼籲發達國家加大對發展中國家的資金支持和技術轉讓，期待這次大會達成更有力度的新資金目標，為下階段全球氣候行動提供信心和保障。
較早前，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔指特朗普勝出大選，會令氣候倡議者感失望，他指美國繼續推進氣候變化行動可能會減慢，但不會逆轉。聯合國秘書長古特雷斯出席氣候大會時指沒有國家能避過氣候災難，呼籲加強資金投入及採取行動減排，並打破氣候融資壁壘，達成新的融資目標。
世界氣象組織︰今年勢為歷來最熱一年
氣候大會召開之際， 世界氣象組織發表報告，稱受厄爾尼諾現象影響，今年1月至9月全球平均氣溫較工業革命前高出攝氏1.54度，預料2024年將成全球歷來最熱一年。報告形容，《巴黎協定》把全球氣溫升幅控制在1.5度內的目標已岌岌可危。