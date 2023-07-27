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2023-07-27 11:00:17

全球熱浪｜意大利高溫達44度　母親室外哺乳期間初生嬰疑中暑死於懷內

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意大利一位媽媽在戶外廣場給2個月大的兒子哺育母乳，不料男嬰不久竟死在母親懷裏。（示意圖／pexels）

記者高珞曦／綜合報道

意大利一座小鎮氣溫一度飆到44度，一名媽媽晚上帶着2個月大的兒子到戶外一處廣場散步，沒想到男嬰喝奶喝到一半竟失去知覺，死在母親懷裏，醫生判斷男嬰可能是因高溫中暑而亡。

地中海多地野火肆虐

綜合外媒報道，地中海多地野火肆虐，意大利、希臘、阿爾及利亞等國家的消防員近期為了山區野火疲於奔命，各地屢傳災情。

意大利薩丁尼亞島南部的夸爾圖丘（Quartucciu），20日高溫一度飆到44度，當晚10時30分許，安德里亞（Andrea Melis）與洛雷達娜（Loredana）夫妻和祖父母帶着剛出生不久的兒子散散步，呼吸新鮮空氣。

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將屍檢以確認男嬰死因

一家人來到拉斐爾皮拉斯廣場，洛雷達娜在廣場抱著兒子哺乳，兒子突然失去知覺，儘管先後有路人幫忙做心肺復甦和急救人員施救，也來不及救回男嬰。當局將對男嬰進行屍檢，以確認男嬰死因。

英國《鏡報》報道指出，嬰兒通常沒辦法像成年人一樣自行調節體溫，因男嬰過世當天氣溫超過44度，有醫師認為男嬰可能死於高溫導致的中暑。夸爾圖丘市長皮蘇（Pietro Pisu）表示相關調查正在進行，同時提到這場男嬰死亡悲劇，對當地人造成很大影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼熱衰竭可致中暑▼

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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