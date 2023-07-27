全球熱浪｜意大利高溫達44度　母親室外哺乳期間初生嬰疑中暑死於懷內

意大利一位媽媽在戶外廣場給2個月大的兒子哺育母乳，不料男嬰不久竟死在母親懷裏。（示意圖／pexels）

記者高珞曦／綜合報道

意大利一座小鎮氣溫一度飆到44度，一名媽媽晚上帶着2個月大的兒子到戶外一處廣場散步，沒想到男嬰喝奶喝到一半竟失去知覺，死在母親懷裏，醫生判斷男嬰可能是因高溫中暑而亡。

地中海多地野火肆虐

綜合外媒報道，地中海多地野火肆虐，意大利、希臘、阿爾及利亞等國家的消防員近期為了山區野火疲於奔命，各地屢傳災情。

意大利薩丁尼亞島南部的夸爾圖丘（Quartucciu），20日高溫一度飆到44度，當晚10時30分許，安德里亞（Andrea Melis）與洛雷達娜（Loredana）夫妻和祖父母帶着剛出生不久的兒子散散步，呼吸新鮮空氣。