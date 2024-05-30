全球25最佳航空公司 卡航稱冠 國泰升6級列季

該網站總編輯Geoffrey Thomas表示：「在我們客觀分析中，卡塔爾航空在許多關鍵領域排名第一，雖然前10名的分數非常接近」。

有航空公司評價網站選出本年度全球25間最佳航空公司(World's Best Airlines)，由卡塔爾航空(Qatar Airways)取代去年的新西蘭航空奪冠，大韓航空排第二，而國泰則大升6級，今年獲得季席。

他透露卡航最終脫穎而出的一大重點，是「乘客評價令卡航總分超越所有其他航空公司」(The passenger reviews however scored Qatar Airways ahead of all airlines)，而「乘客的回饋反映該公司服務水平高而且保持一致」。卡航的商務艙亦連續5年當選為全球最佳；新西蘭航空當選經濟艙一哥，至於頭等艙則由新加坡航空獲得頭銜。

AirlineRatings.com年初亦曾公布2024年25間最安全航空公司(Safest Airlines)排名，新西蘭航空名列榜首，其次是澳洲航空及維珍澳洲航空。