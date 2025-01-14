兩中國女子日本神戶遭火車撞死　事發前閉路電視片段曝光(有片)

在上星期四（9日）下午，於日本神戶市發生的兩名中國籍遊客被火車撞死的事故，連日不少日本及內地網民在討論有關事故原因，日本媒體在近日尋找到當日事發前的閉路電視片段，證實二人在平交道的欄桿內，最後被火車撞死。

兩名分別23及24歲的中國籍女子，上周四在神戶市的垂水區，於橫過一個平交道時被駛至的火車撞死。日本警方事後指，估計二人當時可能錯誤理解過路處，站在路軌方的位置，最終被趕至的火車撞到。而根據當地媒體指出，涉事的路段自2009年起已發生過4宗同類事故，並造成最少1人死亡。