兩中國女子日本神戶遭火車撞死　事發前閉路電視片段曝光(有片)

在上星期四（9日）下午，於日本神戶市發生的兩名中國籍遊客被火車撞死的事故，連日不少日本及內地網民在討論有關事故原因，日本媒體在近日尋找到當日事發前的閉路電視片段，證實二人在平交道的欄桿內，最後被火車撞死。
兩名分別23及24歲的中國籍女子，上周四在神戶市的垂水區，於橫過一個平交道時被駛至的火車撞死。日本警方事後指，估計二人當時可能錯誤理解過路處，站在路軌方的位置，最終被趕至的火車撞到。而根據當地媒體指出，涉事的路段自2009年起已發生過4宗同類事故，並造成最少1人死亡。
根據日本媒體從附近的閉路電視影片，證實了有關的說法。影片清楚顯示兩名女子沒有站立在路軌及馬路之間的等候區，而是站在落下欄桿的火車軌位置。相信二人當時並不清楚自己身處危險位置，而日本媒體又指，事發的等候區狹窄，如果前面有人騎單車的話就足以佔據大半個等候區。
死者家屬欲尋求協助
另外在內地的社交平台《小紅書》，有自稱為其中一位女死者的家屬，稱希望尋求在日本的中國人協助，並計劃向日本方面索償。然而有網民回應指。在日本的法例，鐵道公司反而會因為事故對運作受阻而向死者家屬索償。雖然也有網民指這種狀況下，可以因為道路的設備不足而透過訴訟確定責任誰屬，但是在日本的X平台上，不少網民就呼籲訪日遊客還是應該遵守日本的法律，而不是因為缺乏常識而違反規則。