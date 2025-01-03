八旬輪椅婦抵樟宜機場被反鎖閘口半小時　國泰致歉(有片)

一名八旬乘坐輪椅的老婦，早前與家人乘坐國泰航空航班CX657，由香港飛抵新加坡樟宜機場後，被困在機場T4客運大樓登機橋與閘口之間，大約半小時始獲救。老婦家人透過社交平台控訴，國泰其後以官方帳號在其帖文下留言回應，並就事件向她們道歉。
老婦的家人Michele於上月31日在社交媒體Instagram發文並上載短片，片中顯示一班國泰航空班機正停泊登機橋，Michele及其家人，包括一名坐輪椅婦人，被困在登機橋與閘口之間，她嘗試推門但玻璃門被鎖上未能外出。其間，一名掛有證件的女子協助他們，並嘗試聯絡機場警察，但未能成功。期間，有人嘗試用手將門推開，但玻璃門被鎖上。
報道：國泰指疑地勤無徹底檢查所致
Michele在帖文表示：「真可恥，無檢查還有乘客正下機，就鎖上門，令我81歲的母親心靈受創，我們嘗試聯繫機場警察但未能成功，醫療急救熱線說事件不屬緊急情況，最後工作人員花了半個小時才派人協助我們脫困，令人難以置信！」
國泰航空事後以官方帳號在帖文下留言，稱對事件深感歉意。現正調查事件，將儘快與她聯繫。據當地傳媒報道，國泰航空回覆事件指，初步懷疑事件與當地的代理地勤人員，在關閉玻璃門前，沒有徹底進行檢查所致。