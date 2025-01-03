八旬輪椅婦抵樟宜機場被反鎖閘口半小時　國泰致歉(有片)

一名八旬乘坐輪椅的老婦，早前與家人乘坐國泰航空航班CX657，由香港飛抵新加坡樟宜機場後，被困在機場T4客運大樓登機橋與閘口之間，大約半小時始獲救。老婦家人透過社交平台控訴，國泰其後以官方帳號在其帖文下留言回應，並就事件向她們道歉。

老婦的家人Michele於上月31日在社交媒體Instagram發文並上載短片，片中顯示一班國泰航空班機正停泊登機橋，Michele及其家人，包括一名坐輪椅婦人，被困在登機橋與閘口之間，她嘗試推門但玻璃門被鎖上未能外出。其間，一名掛有證件的女子協助他們，並嘗試聯絡機場警察，但未能成功。期間，有人嘗試用手將門推開，但玻璃門被鎖上。