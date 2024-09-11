凱特宣布完成化療 捱過艱難日子領悟凡事感恩

英國儲妃凱特宣布已完成化療療程，將展開漫長的復康之路，計劃未來數月恢復履行公務。肯辛頓宮周一發放凱特與丈夫、王儲威廉以及3名子女的郊遊片段，凱特留言指，她無法形容終於完成化療是多麼令人欣慰，並說過去9個月對一家人來說極其艱難，但領悟到要對生命中簡單的事感恩，不應視之為理所當然。
影片是威廉凱特一家上月在諾福克郡郊遊時拍攝，全長約3分鐘。凱特表示，過去9個月對他們一家來說非常艱難。她形容對所有人，尤其是最親密的人而言，癌症之旅是複雜、可怕和不可預測的，但也讓人面對自己的弱點。
被愛不是理所當然
她表示今次患病，「提醒我和威廉反思，並對生命中簡單但重要的事感恩，有很多人認為那是理所當然，就是單純地愛與被愛。」目前她將專注於遠離癌症、防範復發，雖已完成化療，但完全康復之路仍漫長。凱特又說期待重返工作崗位，她會在未來幾個月內，盡可能履行一些公職，並會與仍然在癌症路上的人攜手並肩，走出黑暗。
42歲的凱特今年1月中在倫敦一間私家醫院接受腹部手術，約兩周後出院，於3月公布自己患癌要接受化療，但一直未透露是甚麼癌症。她自年初出院後未有履行公職，直至6月中才公開露面，出席英王查理斯三世的壽辰閱兵活動，7月再次露面，觀看溫布頓網球賽及出席頒獎活動。