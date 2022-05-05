前巴西總統登《TIME》封面　評俄烏領袖須負戰爭責任

時代雜誌(Time)公布5月23日魯拉將登上雜誌封面，標題為「魯拉的第2幕」，副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。時代雜誌在專訪中問及魯拉對俄羅斯入侵烏克蘭的看法，以及如果他是巴西總統會做些甚麼緩和衝突。

魯拉在回應中澤連斯基與普京一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。(資料圖片)

指西方對俄制裁是在懲罰人類

魯拉在回應中澤連斯基與普京一樣得對此次俄烏戰爭負責任，因為任何戰爭都不只有一個罪魁禍首。普京入侵烏克蘭是一個錯誤，澤連斯基於2月時亦大可以在俄軍於邊境部署一個月之久採取不同的行動來遏制衝突。他說：「如果澤連斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會；現在人們都對普京恨之入骨，但這是解決不了問題，雙方必須和談達成協議。」他又指，美國和歐盟應該向普京保證，烏克蘭不會加入北約，現時西方對俄制裁影響到其他地區的經，「我們將不得不為烏克蘭戰爭買單」他又指「你不是在懲罰普京，你在懲罰許多不同的國家，你在懲罰人類」。

魯拉在涉及巴西石油公司(Petrobras)的貪腐調查案中被定罪入獄2年後獲釋。巴西將於10月舉行總統大選，他將與總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)角逐總統一職，尋求重返總統寶座。