加州二戰木製飛機庫起火　曾拍《偷襲珍珠港》(有片)

加州一座在二戰時期使用過、曾拍攝《偷襲珍珠港》(Attack on Pearl Harbor)等電影的木製飛機庫起火，造成局部倒塌。現場是加州洛杉磯東南約50公里的塔斯廷、一個前海軍陸戰隊航空站。當局指，周二(7日)凌晨約1時半接報，指北座機庫著火，出動5輛消防車及70名消防員，並派出直升機協助。

當地報道指，火焰從木製機庫的屋頂噴出，部分屋頂掉落在地上，由於現場缺乏水源，消防員要從附近街道用水泵引水，在機庫外進行滅火。有關火災原因的詳細訊息尚未被公佈，目前沒有人員受傷的報告。