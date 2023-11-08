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國際
2023-11-08 13:48:00

加州二戰木製飛機庫起火　曾拍《偷襲珍珠港》(有片)

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加州二戰木製飛機庫起火，曾拍《偷襲珍珠港》。(X)

加州二戰木製飛機庫起火，曾拍《偷襲珍珠港》。(X)

加州一座在二戰時期使用過、曾拍攝《偷襲珍珠港》(Attack on Pearl Harbor)等電影的木製飛機庫起火，造成局部倒塌。現場是加州洛杉磯東南約50公里的塔斯廷、一個前海軍陸戰隊航空站。當局指，周二(7)凌晨約1半接報，指北座機庫著火，出動5輛消防車及70名消防員，並派出直升機協助。

當地報道指，火焰從木製機庫的屋頂噴出，部分屋頂掉落在地上，由於現場缺乏水源，消防員要從附近街道用水泵引水，在機庫外進行滅火。有關火災原因的詳細訊息尚未被公佈，目前沒有人員受傷的報告。

當局出動5輛消防車及70名消防員，並派出直升機協助。(X) 當局出動5輛消防車及70名消防員，並派出直升機協助。(X) 當局出動5輛消防車及70名消防員，並派出直升機協助。(X)

機庫是美國史以來最大木製建築

這個木製飛機庫建於1942，該機庫有南北兩座，高17層，長1,000多呎，寬300呎。據托斯汀機庫網站稱，這兩座機庫從過去到現在一直是有史以來最大的木製建築。曾經在《偷襲珍珠港》、《星空奇遇》(Star Trek)等電影中出現。這個航空站在1999年關閉。

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