加州美豔女教師戀上小鮮肉　與17歲學生嘗禁果被捕停職

美國加州校園驚傳一宗案件，一名在高中擔任西班牙語的33歲女教師，外型美豔，她被控與一名17歲學生發生性關係，事發後女教師遭校方停職，並在住處被捕。

報道指出，校方收到檢舉信函後，隨即對她展開調查，之後報警處理，警方於25日，在她的住處將其逮捕。校方發出聲明指出，在案件調查期間，佛洛芮斯將暫時休假，校方並指，目前正與相關部門合作，且與其班級的學生家長聯繫，以盡量減少「對他們本學年剩餘時間教學的干擾」。

綜合美媒報道，這名女教師佛洛芮斯（Dulce Flores），事發前在加州河岸高中（Riverbank High School ）任教達9年，她被指控於2023年期間，與一名17歲學生發生性關係。

校方指出，發生這樣的事件非常不幸，「在我們繼續與執法部門合作的同時，將研究有哪些可採取的措施，來解決類似事件。」警方表示，佛洛芮斯若保釋，保釋金將達2萬美元（約66萬台幣）。

事實上，美國類似事件時有所聞，去年10月德州一名51歲女教師，被懷疑與未成年學生發生性行為，警方接獲通報，前往她帶男學生去的建築工地，竟撞見兩人正在發生性行為，警方當場逮捕女教師，校方也對其做出停職處分。

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