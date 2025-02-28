熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-28 18:30:00

加州美豔女教師戀上小鮮肉　與17歲學生嘗禁果被捕停職

分享：
加州美豔女教師戀上小鮮肉　與17歲學生嘗禁果被捕停職

加州美豔女教師戀上小鮮肉　與17歲學生嘗禁果被捕停職

adblk5

美國加州校園驚傳一宗案件，一名在高中擔任西班牙語的33歲女教師，外型美豔，她被控與一名17歲學生發生性關係，事發後女教師遭校方停職，並在住處被捕。

女教師被指控與17歲學生發生性關係

綜合美媒報道，這名女教師佛洛芮斯（Dulce Flores），事發前在加州河岸高中（Riverbank High School ）任教達9年，她被指控於2023年期間，與一名17歲學生發生性關係。

報道指出，校方收到檢舉信函後，隨即對她展開調查，之後報警處理，警方於25日，在她的住處將其逮捕。校方發出聲明指出，在案件調查期間，佛洛芮斯將暫時休假，校方並指，目前正與相關部門合作，且與其班級的學生家長聯繫，以盡量減少「對他們本學年剩餘時間教學的干擾」。

adblk6
女教師佛洛芮斯（Dulce Flores）

女教師佛洛芮斯（Dulce Flores）

校方指出，發生這樣的事件非常不幸，「在我們繼續與執法部門合作的同時，將研究有哪些可採取的措施，來解決類似事件。」警方表示，佛洛芮斯若保釋，保釋金將達2萬美元（約66萬台幣）。

事實上，美國類似事件時有所聞，去年10月德州一名51歲女教師，被懷疑與未成年學生發生性行為，警方接獲通報，前往她帶男學生去的建築工地，竟撞見兩人正在發生性行為，警方當場逮捕女教師，校方也對其做出停職處分。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能