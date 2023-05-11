加拿大公布新版護照　向查理斯三世致敬

加拿大政府周三(10日)公布加入先進安全功能的新版護照。加拿大移民難民及公民部(IRCC)表示，新護照經過重新設計，將使加拿大成為大英國協中率先推出查理斯三世(King Charles III)主題護照的國家。

新版護照封面上印著大大的楓葉圖案，主視覺保留舊版的加拿大國徽，使用的是已故女王伊莉莎白二世偏愛的聖愛德華王冠。新版護照同時擁有多項安全功能。包括個人資料頁面，由聚碳酸酯(Polycarbonate)材質製成，兼具防水並延長其使用壽命；個人資料以雷射雕刻，而非傳統墨水印刷，擁有更強大的防偽能力。主照片上有防偽箔膜光學技術Kinegram、可透視護照持有者第2幀照片的透明視窗，以及溫度敏感墨水等。簽證頁則會在紫外線照射下，呈現四季不同的藝術圖案。此外，更新後的防篡改頁面、封面內側的護照晶片、特殊金屬防偽壓紋，均提升了加拿大護照的安全性。