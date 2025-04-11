加拿大籍巴基斯坦男子涉17年前孟買恐襲　被引渡回印度受審

涉及2008年印度孟買連環恐襲案，巴基斯坦裔的加拿大公民Tahawwur Rana已被押回印度。該名64歲的疑犯經過印度的國家調查局完成引渡，並將被拘禁18日。
Tahawwur Rana被指在與兒時好友的David Headley支持被指是策劃襲擊的巴基斯坦恐怖組織「虔誠軍」。在2008年的11月26日，10名武裝份子在孟買市內發動襲擊，造成166人死亡，數百人受傷，事件直到11月29日才被印度的安全部門制止。印度政府在向美國提出引渡後，Tahawwur Rana終於在周四（10日）抵達印度首都德里，並版安全部門作出拘禁。
印度的國家調查局在周五（11日）發聲明表示，會對Tahawwur Rana進行徹底的盤查。至於美國駐新德里大帥館就表示，Tahawwur Rana被控10宗刑事罪行，並指將Tahawwur Rana引渡回印度，是要為襲擊中身亡的6名美國公民及其他遇害者尋求公義。美國法院在2011年裁定Tahawwur Rana沒有直接參與襲擊，但認定他有支持「虔誠軍」。他2013年被判14年監禁，但在2020年就因為健康理由獲釋，在2021年又因為印度的引渡要求而再次被捕。在今年2月，美國總統特朗普（Donald Trump）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後，批准有關引渡，而美國最高法院也駁回他就決定提出的上訴。