加拿大籍巴基斯坦男子涉17年前孟買恐襲　被引渡回印度受審

涉及2008年印度孟買連環恐襲案，巴基斯坦裔的加拿大公民Tahawwur Rana已被押回印度。該名64歲的疑犯經過印度的國家調查局完成引渡，並將被拘禁18日。

Tahawwur Rana被指在與兒時好友的David Headley支持被指是策劃襲擊的巴基斯坦恐怖組織「虔誠軍」。在2008年的11月26日，10名武裝份子在孟買市內發動襲擊，造成166人死亡，數百人受傷，事件直到11月29日才被印度的安全部門制止。印度政府在向美國提出引渡後，Tahawwur Rana終於在周四（10日）抵達印度首都德里，並版安全部門作出拘禁。