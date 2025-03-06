包機從菲律賓往濟州人未登機已起飛 丟低170名乘客！

菲律賓皇家航空公司(Royal Air Philippines)日前發生離奇事件，一架包機從菲律賓馬尼拉起飛往南韓濟州，出現機到人未到情況，約170名乘客未登機，該客機已起飛往濟州機場。據悉，航空公司和旅行社搞錯起飛時間和抵達目的地時間，提早4小時起飛，沒有接載任何乘客抵達濟州。
搞錯起飛和抵達目的地時間
事發在周一(3日)，客機原定在下午4時30分出發往濟州，但安排包機的旅行社疑與菲律賓皇家航空溝通出錯，機組人員以為是4時30分須抵達濟州機場，結果在下午12時30分起飛，一個乘客也沒有載。乘客大部分是濟州居民，參加了一個4天3夜的旅行團，於2月28日乘搭菲律賓皇家航空的包機出發到到菲律賓。乘客結束旅程搭車前往機場途中，旅行社卻收到包機已起飛的消息。結果團友須折返酒店，翌日才有航班返回濟州。
乘客趕不及回南韓上班
一名55歲男子周二下午5時02分在濟州機場落機後向記者稱，因滯留在馬尼拉，失去2天工作時間，損失500萬韓圜(約2.6萬港元)。他指電子機票清楚列明起飛時間是3月3日下午4時30分，認為無可能搞錯，「浪費了我金錢和時間」。另一61歲男子認為航空公司和菲律賓旅遊業沒有時間觀念，他只是探親，事件對他沒有太大影響，但其他人或趕著回南韓。一名小朋友乘客則錯過周二的開學禮。
濟州旅遊局周三稱，是次包機服務是由濟州的旅行社、菲律賓的旅行社，以及航空公司合作提供，但據悉，三間公司之間對航班時間表產生誤會。有關包機服務是南韓旅遊局今年首次推行，以吸引外國遊客到南韓，並供國人乘搭往返兩地。